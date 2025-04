Ventimiglia, monumento a Emilio Azaretti: al via il restauro (Foto e video)

Transenne e avvisi con su scritto 'Si prega di non toccare' spuntano in via Aprosio a Ventimiglia. E' in fase di restauro l'opera di Davide Marani posizionata davanti al teatro comunale.

E' iniziato, questa mattina, l'intervento dello scultore per far ritornare com'era il monumento dedicato a Emilio Azaretti, farmacista, cultore di dialetto e tradizioni locali, che studiò e si fece promotore del dialetto e delle tradizioni di Ventimiglia. Nel 1927 fondò la Cumpagnia d’i Ventemigliusi, che presiedette fino al 1945, e promosse numerose pubblicazioni tese a salvare il patrimonio dialettale.

In mattinata il sindaco Flavio Di Muro e l'assessore Serena Calcopietro si sono recati sul luogo in cui è posizionato il bronzo per ringraziare personalmente lo scultore. "A nome dell'intera Amministrazione ringrazio la famiglia Azaretti che ha voluto patrocinare l'iniziativa di restauro e David Marani per essersi reso disponibile" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Finalmente il monumento, che era stato danneggiato, potrà tornare com'era".