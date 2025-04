Ventimiglia: venerdì scorso presentato agli studenti del Liceo Aprosio il 'Progetto Martina'

Il Lions Club Ventimiglia, con il presidente Mauro Giordano e il Dott. Battaglia, che da 30 anni parla come LILT alle scuole degli studenti in età post-adolescenziale ed il Liceo Aprosio, hanno realizzato venerdì scorso il 'Progetto Martina'.

Era stato fortemente voluto dalla giovane donna che ci ha tristemente lasciato in giovane età e che aveva lasciato come testamento di far conoscere ai giovani di quanto fosse importante la prevenzione per ciò che concerne i tumori. Dopo i saluti del vice preside prof. Giovanni Perotto, del presidente del Lions Club e della socia Liria Aprosio, referente per i rapporti con le scuole del Lions club, la quale ha mostrato un video su ciò che i Lions fanno come attività di volontariato, ha presentato il Dott. Claudio Battaglia, primario del reparto di senologia e della Brest Unit dell'ospedale di Sanremo e vice presidente della LILT di Sanremo (dopo 20 anni di intensa attività ha passato l'incarico alla D.ssa Costanza Pirreri) che ha iniziato a parlare per divulgare il concetto della prevenzione, che possiamo definire il tagliando della salute.

Con il supporto di slides , a volte crude ma realistiche, il dott. Battaglia ha parlato ad un'aula magna gremita di studenti, ponendo l'attenzione su quanto sia importante uno stile di vita sano, poichè stile di vita sano equivale a sistema immunitario sano, che è una difesa contro le cellule mutate. Uno stile di vita sano comporta un insieme di vari fattori tra cui attività fisica, adeguata alimentazione, idratazione , divieto di fumare che se mal gestiti presenteranno il conto tra un trentina di anni rispetto all'età della platea invitata alla presentazione del progetto.

Con l'aiuto del socio Roberto Sandoval Catena è stato mostrato ai ragazzi come rispondere al questionario on line per acquisire il livello di ricaduta dell'incontro. Il progetto si è potuto realizzare grazie alla disponibilità della Dirigente scolastica dott.ssa Lara Paternieri ed al referente per la salute Alain Ventura, ai soci del Lions Club Ventimiglia. E come già Ippocrate diceva......"Il cibo sia la tua medicina - la tua medicina sia il cibo"