Sanremo: In occasione della Giornata del Mare, i Deplasticati attivano oltre 500 studenti del Colombo e dell’Amoretti

Venerdì 11 aprile si è celebrata la Giornata nazionale del Mare, e per l’occasione I Deplasticati oggi hanno promosso una serie di iniziative di sensibilizzazione che hanno coinvolto attivamente oltre 500 studenti delle scuole superiori di Sanremo.

Con le classi 1a A ITAI, 1a B ITAI, 1a LSA, 1a CAT, 1a A AFM, 1a MODA e 1a B AFM dell’Istituto Colombo, l’associazione ha organizzato una raccolta di rifiuti nell’area di Pian di Nave, svolta nell’ambito delle ore di Educazione Civica. L’iniziativa è nata grazie al contatto della professoressa Natalina Russo, che ha poi condiviso la proposta con i suoi colleghi, rendendo possibile un’ampia partecipazione da parte degli insegnanti del biennio.

All’attività hanno partecipato anche la Famija Sanremasca, con il Console del Mare Gianni Manuguerra, e il Panathlon Club Imperia, rappresentato dal presidente Angelo Miasin. L’azione ha rappresentato un significativo momento di cittadinanza attiva, con gli studenti impegnati nella raccolta di plastica, mozziconi di sigaretta e bottiglie abbandonate, contribuendo concretamente alla tutela del litorale.

In parallelo, presso l’Istituto Amoretti, I Deplasticati sono intervenuti durante le assemblee studentesche di tutto l’istituto, suddivise tra prime e seconde, e terze, quarte e quinte. L’incontro è stato organizzato su iniziativa di quattro studentesse – Alessia Adorante, Giulia De Cunsolo, Emma Visconti e Alice D’Ambrosio – che si sono fatte promotrici di un’importante occasione di dialogo sulla sostenibilità. Al centro dell’intervento, il mare come risorsa fondamentale per la vita sul pianeta, che produce oltre il 50% dell’ossigeno che respiriamo e che, nel nostro Mediterraneo, accoglie il Santuario Pelagos, area marina protetta di grande valore ecologico. Il filo conduttore della giornata è stato il mare come bene comune da conoscere, rispettare e proteggere, con l’obiettivo di promuovere nei giovani consapevolezza ambientale e responsabilità civica.

I Deplasticati ringraziano di cuore tutte le scuole, i docenti, gli studenti e le realtà che hanno reso possibile questa giornata. Un ringraziamento particolare va ad Amaie Energia la cui collaborazione e disponibilità sono state indispensabili per la riuscita delle attività. Senza il suo contributo, molte delle nostre azioni non sarebbero state possibili.