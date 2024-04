Ok delle Amministrazioni della Valle Argentina, per il nono anno consecutivo torna il servizio 'Proteus'

Anche quest’anno, dal mese di giugno e per tutta l'estate, in valle Argentina torna il servizio di soccorso Proteus. Si tratta del progetto partito nel 2015 a livello regionale e poi mantenuto con impegno di risorse solo dalla Croce Verde Arma Taggia e dalla Croce Bianca di Pornassio.

Per quanto riguarda la Croce Verde Arma Taggia il servizio è già operativo 24 ore al giorno sul territorio di competenza e nel periodo estivo esso viene potenziato con una seconda ambulanza elettromedicale dislocata in alta Valle Argentina. L'iniziativa è resa possibile grazie alla convenzione siglata tra la pubblica assistenza e i Comuni di Triora, Molini di Triora e Montalto Carpasio.

I vantaggi del servizio sono tanti a partire dal garantire una rapidità di intervento in questi borghi, nei periodi di maggior affluenza turistica. Inoltre, nel momento in cui l'ambulanza della Croce Verde si trova su un caso sospetto l'equipaggio può effettuare, in accordo con il 118, un elettrocardiogramma che viene trasmesso immediatamente alla centrale operativa, permettendo così al medico di individuare anomalie cardiache e decidere come intervenire. Un prezioso strumento che si aggiunge a quelli di ordinaria routine.

Proteus, durante le passate stagioni, si è rivelato un protocollo determinante in molti casi. Anche per questo motivo le amministrazioni comunali dei tre paesi coinvolti ogni anno rinnovano il protocollo. Questo è a tutti gli effetti un presidio che dà sicurezza anche a chi vive o sceglie di trascorrere una giornata di vacanza in questi borghi.