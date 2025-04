Ventimiglia: una pianta di ciliegio donata dal Lions Club della città di confine alla scuola dell'infanzia di Bevera (Foto)

Seguendo la tradizione di sensibilizzare le scuole al problema ecologico il Lions Club Ventimiglia ha donato una pianta di ciliegio alla scuola dell'infanzia di Bevera a Ventimiglia. E' importante, infatti, insegnare sin da piccoli il culto ed il rispetto dell'albero come momento di progresso civile, sociale ed economico di un paese.

Il Presidente del club Mauro Giordano, i soci tutti ed in particolare la socia Liria Aprosio delegata ai rapporti con la scuola sempre attiva e in prima linea, hanno contribuito ad effettuare questo progetto di accoglienza e cura dell'albero che già dal prossimo anno potrà dare i suoi succosi frutti. Le insegnanti Tamara Guglielmi e Monica Cattaneo hanno organizzato una festosa accoglienza, grazie anche al contributo dei genitori dei piccoli alunni, lavorando con entusiasmo preparando cartelloni, disegni e canti.

La piantumazione dell'albero è stato il momento più gioioso per i piccoli, che lo hanno annaffiato iniziando a prendersene cura, dato che ogni settimana verrà dato in consegna a turno ad ogni "piccolo agricoltore". Il presidente del club ha ringraziato la dirigente scolastica Antonella Costanza e il vicario Roberta Masi per la loro disponibilità all'effettuazione di tali progetti ed il ns. socio Danilo Parodi che ci ha generosamente procurato e piantato l'albero.