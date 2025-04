SEI CPT di Imperia: al via le iscrizioni al corso gratuito per Installatore e Manutentore di Impianti Elettrici rivolto a giovani under 34

Il SEI CPT di Imperia e Sanremo apre ufficialmente le iscrizioni al nuovo corso gratuito per “Installatore e Manutentore di Impianti Elettrici”, realizzato nell’ambito del progetto “Match Point 3” e cofinanziato dall’Unione Europea – Programma FSE+ 2021–2027.



Il percorso, dedicato a 10 giovani tra i 18 e i 34 anni, disoccupati, inoccupati o inattivi, offre un’opportunità concreta per accedere a una professione molto richiesta nel mondo del lavoro.



I dettagli del corso

Durata: 600 ore (di cui 300 ore in azienda)



Requisiti: assolvimento dell’obbligo scolastico; età compresa tra i 18 e i 34 anni



Certificazione finale: Attestato di qualifica professionale di “Elettricista installatore nelle costruzioni civili” (codice ISTAT 6.1.3.1.70)



Il corso è completamente gratuito, finanziato con fondi pubblici, e tutti i partecipanti saranno dotati del materiale didattico necessario.



Un’occasione per il futuro

Il settore elettrico è in costante crescita e offre importanti sbocchi professionali. Il percorso formativo, che alterna teoria e pratica in azienda, consente ai partecipanti di acquisire competenze immediatamente spendibili sul mercato del lavoro.



Come iscriversi

Le iscrizioni sono aperte dal 24 marzo al 28 aprile 2025 (entro e non oltre le ore 12:00).

Per accedere al corso, gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione, da ritirare presso una delle sedi del SEI CPT:



📍 IMPERIA – Via Privata Gazzano 24 – Tel. 0183 710947

📍 SANREMO – Via Pietro Agosti 372 – Tel. 0184 556399

🌐 www.seicpt.it

📩 info@seicpt-imperia.it



Francesco Castellaro, Direttore del SEI CPT, commenta: "Questo corso rappresenta una straordinaria occasione per giovani che vogliono costruirsi un futuro professionale solido, entrando in un settore dinamico e in continua evoluzione. Come ente bilaterale, crediamo nella formazione come strumento di crescita, inclusione e sviluppo territoriale. Coniugare competenze tecniche, esperienza pratica e occupabilità è la nostra priorità."