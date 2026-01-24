Campane bimbi mai nati, presidio antifascista in corso Cavallotti: “Forza Nuova, Sanremo non ti vuole” (Foto e video)

A pochi metri dal presidio di Forza Nuova, questa mattina in corso Felice Cavallotti, si è svolta una manifestazione di segno opposto promossa da Spiraglio Imperiese, Sumud Ponente Ligure e dal gruppo politico Progetto Comune. Alla mobilitazione hanno preso parte una trentina-quarantina di persone, che si sono radunate lungo il marciapiede per ribadire la propria contrarietà alla presenza del movimento di estrema destra in città e alle campane per “i bimbi mai nati”.

Sugli striscioni esposti campeggiava uno slogan già comparso nelle scorse settimane durante altri presìdi: “Forza Nuova, Sanremo non ti vuole”. Un messaggio netto, che sintetizza una posizione politica ribadita più volte dai gruppi promotori, già protagonisti di iniziative pubbliche contro l’estrema destra sul territorio.

A prendere la parola a nome delle realtà presenti è stato Nicolò Cavarero, che ha spiegato le ragioni della manifestazione: “La nostra è una risposta alla presenza di Forza Nuova a Sanremo. Ci sentiamo di ribadire che Forza Nuova non è benvenuta, in quanto organizzazione a stampo fascista nel Ponente ligure. L’antifascismo è presente nel nostro territorio e continuerà ad esserlo”.

Il presidio si è svolto senza tensioni, sotto il controllo delle forze dell’ordine, e si è concluso in mattinata. Anche questa iniziativa si inserisce in un clima di forte polarizzazione, che nelle ultime settimane ha visto Sanremo al centro di un confronto pubblico acceso, con manifestazioni contrapposte e prese di posizione nette sia sul piano politico che valoriale.