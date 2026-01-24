Premio CNA Cambiamenti 2026: candidature prorogate al 31 gennaio

Anche per il 2026 torna il Premio CNA Cambiamenti, il prestigioso riconoscimento nazionale promosso da CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa dedicato alle nuove imprese italiane che stanno ridisegnando il futuro dell’economia e dei territori. Il termine per presentare le candidature è stato prorogato al 31 gennaio 2026, dando ancora qualche giorno alle giovani imprese per partecipare a questa vetrina di visibilità, crescita e innovazione.

Il tema scelto per la IX edizione è “Nuove Rotte”: un invito rivolto alle start-up e alle giovani imprese ad orientare con coraggio il proprio cammino, costruire nuove mappe strategiche e contribuire alla trasformazione economica e sociale del Paese.

Chi può partecipare

Possono candidarsi gratuitamente le imprese italiane costituite dopo il 1° gennaio 2021 (micro e piccole realtà con massimo 50 dipendenti), che con le loro idee sta innovando prodotti, servizi o modelli di business e generando valore per il territorio.

Perché partecipare

Il Premio Cambiamenti rappresenta una delle iniziative più autorevoli nel panorama dell’innovazione diffusa in Italia, capace di offrire:

Visibilità nazionale, attraverso la rete CNA e la presenza mediatica collegata al progetto;

Occasioni di networking con partner istituzionali, investitori, e operatori dell’ecosistema dell’innovazione;

Percorsi di accompagnamento alla crescita e servizi di consulenza dedicati;

Premi economici e benefit, tra cui premi in denaro e servizi specialistici.

Cosa si vince

I riconoscimenti comprendono premi fino a 20.000 euro al primo classificato, voucher di consulenza, due anni di adesione al sistema CNA, partecipazione a meeting specialistici e possibilità di accedere a nomination per altri prestigiosi premi nell’ambito dell’innovazione.

Fasi del Premio

Dopo la chiusura delle iscrizioni, prenderanno il via le selezioni territoriali, regionali e di area, fino alla finale nazionale prevista nei primi mesi del 2026. Le imprese selezionate avranno l’opportunità di confrontarsi con giurie, partner e investitori a livello nazionale.

Scadenza e iscrizioni

La scadenza per iscriversi è il 31 gennaio 2026. La partecipazione è gratuita e le candidature possono essere presentate direttamente tramite la piattaforma ufficiale del Premio:

👉 www.premiocambiamenti.it

Per informazioni e supporto

Le imprese interessate possono rivolgersi alla sede CNA Imperia per assistenza nella compilazione delle candidature o per approfondimenti sulle opportunità legate al Premio.