Cresce ancora il turismo nella nostra provincia: a novembre numeri tutti in positivo, spicca Sanremo e cala Diano Marina

Novembre da ricordare nella nostra provincia per il turismo. Nonostante il penultimo mese dell’anno non è storicamente molto attrattivo per i villeggianti, l’imperiese lo chiude con numeri particolarmente importanti, sia negli arrivi che nelle presenze.

Sono stati gli stranieri a crescere notevolmente in chiave provinciale con oltre 16mila arrivi (+33,7%) e nelle presenze, 48mila (49,3% in più dello scorso anno). Bene anche gli italiani, in aumento del 21% negli arrivi e del 23 nelle presenze. Il complessivo ha visto quasi 34mila arrivi (+26,7%) e 111mila presenze (+33,5%). Il progressivo annuale (con la sola assenza del mese di dicembre9 vede un aumento dell’1,18% negli arrivi (da 903mila a 914mila) e del 2,1% nelle presenze (da 3.210.089 a 3.278.279).

La città di Sanremo ricalca i dati provinciali con l’aumento di italiani e stranieri: per quanto riguarda gli arrivi, rispettivamente 7.000 e 8.200 pari al 19.15% e 27,7% in più del 2023. Nelle presenze è andata ancora meglio, visto che l’aumento tra italiani e stranieri è stato del 70,8% ovvero quasi 20.000 in più.

Novembre positivo solo in parte, invece, per Bordighera che segna un aumento degli arrivi pari al 41,11% (15,69 tra gli italiani e ben 71% tra gli stranieri) ma anche un calo delle presenze dei primi (-23,91%) ed un grande aumento dei secondi (+50,69%). La somma vede un calo dell’1,68% rispetto al 2023. Il totale dei primi 11 mesi dell’anno vede comunque un buon aumento, pari al 6,71% tra gli arrivi e del 4,34% per le presenze.

Rimanendo a ponente della nostra provincia, anche Ventimiglia offre uno spaccato positivo di novembre. Aumentano del 10,15% gli arrivi, con gli italiani dell’11,14% e gli stranieri dell’8,98%. Le presenze vedono una flessione dei turisti del nostro paese pari all’8,53% ma un netto miglioramento tra gli stranieri, del 34% (complessivamente +10,9%). Il complessivo dei primi 11 mesi dell’anno, segna l’aumento del 5,01% negli arrivi e del 10,31% nelle presenze.

Anche Imperia se l’è cavata a novembre con deciso aumento negli arrivi (+17,68%) e nelle presenze (+16,35%). Stranieri in aumento in entrambi i conteggi (+23 e +16%) ma anche gli italiani vedono il segno positivo, rispettivamente del 14 e del 13%. A un mese dalla fine del 2024 il bilancio è comunque positivo per il capoluogo, con il 3,4% in più negli arrivi (75mila) e lo 0,35% nelle presenze (219mila).

Diano Marina ha fatto ancora meglio a novembre, anche se rimangono negativi i numeri progressivi. Nel penultimo mese dell’anno deciso aumento di italiani (+45%) e stranieri (+67%) negli arrivi mentre, tra le presenze troviamo il +22% degli italiani e il +38% degli stranieri. Come detto la somma dei primi 11 mesi vede numeri negativi con 163mila arrivi pari al 4,51% in meno dell’anno precedente e 890mila presenze (-3,3%).

Chiudiamo con San Bartolomeo al Mare che si difende bene, tenuto conto del mese di novembre sempre ‘calmo’. Tra gli arrivi si registra un più 36,5%, con gli stranieri che primeggiano e segnano il +54% davanti agli italiani con +26,7%. Presenze quasi stazionarie (italiani +2,1% e stranieri +1,88%). Il totale dei primi 11 mesi dell’anno vede ancora il trend positivo con 76mila arrivi (+5,93%) e 322mila presenze (+0,24%).