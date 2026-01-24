Prevenzione e contrasto degli incendi boschivi, Vallecrosia firma convenzione con AIB (Foto)

Il comune di Vallecrosia stipula una convenzione con l'associazione Aib per rafforzare tutte le azioni legate alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi sul territorio comunale. E' stata, infatti, ufficialmente firmata dal sindaco Fabio Perri e dal presidente dell’associazione Gianfranco Musimeci.

"Il percorso che ha portato alla sottoscrizione della convenzione nasce da un lavoro avviato di concerto con le Misericordie nell’ambito della Protezione Civile e si conclude oggi con l’accordo specifico dedicato all’AIB, andando così a completare un quadro organico e strutturato di intervento in caso di emergenze e calamità" - dice il sindaco Fabio Perri - "Un risultato importante reso possibile grazie all’impegno e al lavoro dell'assessore Mirko Valenti, che si è adoperato con costanza per portare avanti questa pratica, conducendo l’intero percorso amministrativo e operativo. Un lavoro che ha permesso di creare una squadra forte, organizzata e preparata, in grado di essere presente e operativa sul territorio in caso di necessità, garantendo maggiore sicurezza e tutela per la comunità".

L’Amministrazione comunale esprime, perciò, soddisfazione per il traguardo raggiunto, consapevole che "la collaborazione tra istituzioni, associazioni e volontari rappresenta un elemento essenziale per una Protezione Civile e AIB efficace e vicina ai cittadini".