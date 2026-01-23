Bilancio 2026–2028, Santo Stefano al Mare approva la variazione di cassa: fondo finale positivo per 1,9 milioni

La Giunta comunale di Comune di Santo Stefano al Mare ha approvato la variazione di cassa del bilancio di previsione finanziario 2026–2028. Il provvedimento interviene sulle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione, come previsto dall’articolo 175, comma 5-bis, lettera d), del Testo unico degli enti locali. La necessità della variazione nasce dalla consistenza dei residui presunti al 31 dicembre 2025, emersa in fase di chiusura dell’esercizio.

La Giunta ha richiamato i precedenti atti fondamentali: l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025–2027 e l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026–2028 redatta in termini di competenza e di cassa secondo il decreto legislativo n. 118/2011.

Nel dettaglio, per quanto riguarda le entrate del primo esercizio, le variazioni portano a una riduzione complessiva degli incassi. Le entrate tributarie passano a una previsione definitiva di 3.766.803,54 euro, i trasferimenti correnti a 757.744,51 euro, le entrate extratributarie a 863.399,71 euro e le entrate in conto capitale a 1.521.427,07 euro. Le entrate per conto terzi e partite di giro si attestano a 1.258.295,23 euro. Il totale degli incassi, dopo le variazioni, è pari a 10.191.238,08 euro.

Sul fronte delle spese, le spese correnti risultano pari a 4.547.708,66 euro, mentre le spese in conto capitale salgono a 1.739.216,81 euro. Le uscite per conto terzi e partite di giro sono fissate a 1.337.432,99 euro. Il totale dei pagamenti, a seguito delle modifiche, è pari a 7.624.538,46 euro.

La delibera riporta anche il riepilogo delle variazioni di cassa ai fini del decreto legislativo di cui sopra, evidenziando uno stanziamento attuale di cassa in entrata di 7.222.945,43 euro e in spesa di 7.344.923,23 euro. Il fondo di cassa iniziale è pari a 2.759.097,87 euro. A seguito delle variazioni, il saldo finale di cassa risulta positivo e pari a 1.900.769,30 euro, condizione che garantisce il rispetto dell’equilibrio finanziario.

La Giunta ha quindi deliberato di apportare formalmente le variazioni alle dotazioni di cassa, di trasmettere il provvedimento ai responsabili di servizio e di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile, vista l’urgenza di provvedere. Il provvedimento è stato approvato all’unanimità.