 / Sanremo Ospedaletti

Sanremo Ospedaletti | 22 gennaio 2026, 21:31

Sanremo: 18enne studente del Cassini scomparso da questa mattina, in corso le ricerche in tutta la provincia

Chi avesse informazioni può contattare il numero 339 8641685

Sanremo: 18enne studente del Cassini scomparso da questa mattina, in corso le ricerche in tutta la provincia

Sono in corso in tutta la provincia le ricerche di Marzio Gaglione, 18enne studente del liceo Cassini di Sanremo, scomparso da ieri mattina. Il tam tam è iniziato nel pomeriggio, da quando non si hanno più notizie del giovane, il cui telefono cellulare è stato ritrovato sul bus che avrebbe dovuto portarlo a scuola.

Al momento della scomparsa Marzio era vestito con un giubbotto nero con cappuccio, una felpa grigia, pantaloni blu scuro ed aveva uno zaino Eastpak nero. Se qualcuno dovesse vederlo o avere qualsiasi informazione, può contattare il numero 339 8641685.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium