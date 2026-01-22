Sanremo: 18enne studente del Cassini scomparso da questa mattina, in corso le ricerche in tutta la provincia

Sono in corso in tutta la provincia le ricerche di Marzio Gaglione, 18enne studente del liceo Cassini di Sanremo, scomparso da ieri mattina. Il tam tam è iniziato nel pomeriggio, da quando non si hanno più notizie del giovane, il cui telefono cellulare è stato ritrovato sul bus che avrebbe dovuto portarlo a scuola.

Al momento della scomparsa Marzio era vestito con un giubbotto nero con cappuccio, una felpa grigia, pantaloni blu scuro ed aveva uno zaino Eastpak nero. Se qualcuno dovesse vederlo o avere qualsiasi informazione, può contattare il numero 339 8641685.