Ultimo Sanremo per Carlo Conti: nessun ripensamento sul passo d’addio

Nessun ripensamento per Carlo Conti: il direttore artistico e presentatore del prossimo Festival della canzone italiana conferma la sua volontà a lasciare lo scettro dopo la kermesse che prenderà il via tra un mese esatto. Al podcast Pezzi - Dentro la music il conduttore toscano, durante un ragionamento a tutto tondo intorno al Festival 2026, torna a aprlare della sua decisione annunciata a ottobre di fermarsi a cinque edizioni dirette e condotte, che aveva definito in precedenza come "un buon numero".

La lotta per provare a mantenere Conti al timone dell'Ariston sembra ormai definitivamente conclusa, nonostante i tentativi fatti nella speranza di un cambio di idea all'ultimo: "Per me il Festival è finito quando ho annunciato i nomi al Tg1 - spiega Conti - Il resto è un prodotto televisivo che rientra nel mio lavoro normale". Anche Sanremo aveva provato a convincerlo, con l'assessore al turismo Alessandro Sindoni che gli ha chiesto in occasione della posa della piastrella per Olly di prolungare il suo accordo con la Rai fino al 2027: Conti però è rimasto irremovibile, come testimoniano le sue ultime parole.

Intanto però continua la preparazione in ottica 2026, con ormai un mese al carpet che anticiperà la prima serata: la città sta già iniziando ad agghindarsi, con Piazza Colombo già chiusa al traffico per gli allestimenti passando poi per il palco allestito in zona Porto Vecchio di cui ancora non si conosce lo scopo. Senza dimenticare gli omaggi doverosi da concedere: Pippo Baudo in primis, senza dimenticare Ornella Vannoni, Beppe Vessicchio e altri ancora. "Ho sempre celebrato Baudo, il mio modo di fare il Festival è un omaggio a lui".