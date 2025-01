Ventimiglia, il consigliere comunale di maggioranza Franca Bonadonna entra ufficialmente nella Lega

Il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia Franca Bonadonna entra ufficialmente a far parte del gruppo consiliare della Lega Liguria - Di Muro Sindaco, che così diventa il gruppo più numeroso all’interno del consiglio comunale.

L'ufficialità è avvenuta nel corso della seduta odierna del consiglio comunale. "Oggi desidero condividere una scelta importante per il mio percorso politico e per il contributo che voglio continuare a dare a questa amministrazione" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Franca Bonadonna - "Dopo un'attenta riflessione ho deciso di lasciare il gruppo misto e di aggregarmi al gruppo della Lega. Questa decisione è nata dalla sintonia che ho riscontrato con le persone che ne fanno parte non solo per i valori ma anche per l'approccio concreto e determinato che ho potuto osservare nel loro lavoro. Credo fermamente che la politica debba essere fatta con uno spirito di collaborazione e la mia scelta nasce dal desiderio di contribuire in maniera più efficace a rappresentare i cittadini e a lavorare in maniera più concreta per la comunità. Sono convinta che insieme al gruppo della Lega di poter portare avanti iniziative utili e vicine alle esigenze del territorio. Questa scelta non è legata a calcoli o convenienze ma è guidata dalla fiducia nelle persone che compongono questo gruppo e dalla volontà di lavorare insieme con coerenza e determinazione per raggiungere obiettivi comuni. Vorrei, inoltre, sottolineare che mi piacerebbe collaborare con tutti i consiglieri, sia della maggioranza che della minoranza, perché credo fermamente che solo attraverso un dialogo aperto e costruttivo possiamo lavorare per il bene della città. In campagna elettorale ho promesso di essere portavoce dei cittadini e voglio restale fedele a questo impegno. Le persone che rappresentiamo si aspettano da noi collaborazione, concretezza e serietà ed è su questo che dobbiamo concentrarci. Il nostro compito è lavorare insieme per migliorare la vita della nostra comunità. Ringrazio il consiglio per la possibilità di esprimermi e rinnovo il mio impegno a mettere a disposizione la mia energia per il bene comune".

“Sono molto soddisfatto, in primis per il rapporto personale che ci lega, e per l’impegno che il consigliere Bonadonna ha sempre profuso per il suo territorio e, in particolare, per il centro storico" - dichiara il segretario cittadino e capogruppo, Simone D Bertolucci - "In secondo luogo, sono molto contento della crescita del nostro gruppo consiliare”.