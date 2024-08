Ventimiglia troppo sporca, Bonadonna lascia Forza Italia: l'opinione della minoranza (Foto)

Il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia Franca Bonadonna lascia Forza Italia e chiede di far dimettere l'assessore Milena Raco, a causa delle continue lamentele dei cittadini sulla sporcizia presente in città. Una decisione compresa e, per alcuni aspetti, condivisa dai consiglieri comunali di minoranza.

"Letta la dichiarazione con cui il consigliere Franca Bonadonna ha lasciato Forza Italia e ha chiesto le dimissioni dell’assessore all'igiene pubblica Milena Raco non posso che condividere le motivazioni che hanno indotto la collega di abbandonare il suo partito, perché effettivamente, come già denunciato centinaia di volte, la città è molto sporca, trascurata e gestita malissimo" - commenta il consigliere comunale di minoranza di Scullino Sindaco, Gaetano Scullino - "Si tratta di una denuncia forte, coraggiosa e responsabile: mai vista Ventimiglia in queste condizioni e mi sento in dovere, comunque, di aggiungere che la delega alla Igiene Pubblica, come tutte le altre deleghe attribuite ad assessori e consiglieri, promana dal soggetto titolare delle funzioni cioè il Sindaco. La maggiore responsabilità per la condizione pietosa in cui in cui versa la città, quindi, non è solo del delegato ma soprattutto è di Flavio Di Muro, ma quest’ultimo, come al solito, finge che non succeda quello che non gli piace, cioè che persino un consigliere di maggioranza ammette e denuncia le gravi difficoltà che sono palesi, un vero disastro gestionale, e si limita a parlare di quel che gli sembra a suo favore, cioè che il consigliere Franca Bonadonna continuerà comunque a sostenere sia lui che la maggioranza, il resto non gli interessa, che i partiti facciano cosa ritengono quasi che non si stesse parlando di ciò di cui si sta parlando. Flavio Di Muro torna a suonare il solito disco rotto 'colpa della precedente amministrazione'. Vado dicendo da tempo che il Sindaco non ha concluso ancora nulla, anzi ha bloccato o abbandonato molti dei nostri progetti già pronti, se non fosse per l’eredità lasciata dalla nostra amministrazione composta in larga parte dagli stessi soggetti, potremmo dire che sia il Sindaco che non va, nonostante le amicizie romane, perché in un anno e mezzo Di Muro è stato solo in grado di fare l’asfalto in via Gianchette e della stradina di Case Brughè e mi sembra decisamente troppo poco. Amministrare una città non significa solo fare selfie, feste, aperitivi e cene o inaugurazioni di interventi realizzati da altri, sarebbe bene che l’amministrazione con il Sindaco in testa si desse una mossa, visto che è già passato un anno e mezzo dalle elezioni e Ventimiglia è abbandonata come non mai".

"Capiamo l'imbarazzo della consigliera Bonadonna, tutti noi consiglieri riceviamo quotidianamente lamentele da parte dei cittadini e tutti ci rendiamo conto in che stato versa la nostra città" - dicono il consigliere comunale di minoranza di Ventimiglia Riparte Gabriele Sismondini e il consigliere comunale di minoranza e capogruppo di Sismondini Sindaco Cristina D'Andrea - "Siamo tutti ostaggio di un lavaggio strade pressoché inutile, quando dovremmo avere innanzitutto la massima cura dei marciapiedi che in certe zone del centro città sono ridotti al limite della decenza. Questa amministrazione, purtroppo, ha già dato prova di non essere in grado di affrontare i problemi, a volte sembra quasi che non li si prenda manco in considerazione. Ci aspettavamo un dialogo aperto e soprattutto, considerato che tutti abitiamo nella stessa cittadina, una richiesta di aiuto a chi potrebbe avere nuove idee innovative utili per Ventimiglia. Invece no, tutto il contrario, litigi su litigi e i risultati sono evidenti. L'ultimo consiglio comunale ne è stato prova, infatti invitiamo i cittadini a parteciparvi più numerosi, così che possano rendersi conto della mancanza di visione, solo dopo un anno di amministrazione, di questa ormai sgretolata maggioranza".

"Mi complimento con Franca che ha saputo rispettare quello che è stato il mandato dei propri elettori" - dichiara il consigliere comunale di minoranza di Federazione Civica - Ventimiglia nel Cuore Tiziana Panetta - "Credo che sia stata sicuramente una decisione sofferta per lei, per quanto conosco Franca, che non deve aver preso a cuor leggero. Mi complimento, perciò, con lei perché è coerente con le sue scelte. Dal punto di vista di quelli che sono gli sviluppi interni del partito non entro nel merito, non so quello che è successo o quello che potrà succedere".

Nessun commento da parte dei consiglieri comunali di minoranza del Partito Democratico, Vera Nesci e Alessandro Leuzzi, che hanno deciso, per il momento, di non esprimersi a riguardo.