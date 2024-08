Ventimiglia, 'caso Bonadonna'. Amarella (Forza Italia): "Non prendiamo in considerazione un rimpasto in giunta"

"Non prendiamo minimamente in considerazione un rimpasto in giunta" - dice il consigliere comunale di maggioranza e segretario cittadino del partito di Forza Italia a Ventimiglia, Gabriele Amarella, in seguito alla scelta del consigliere comunale Franca Bonadonna di lasciare il partito per passare al gruppo misto e riguardo alla sua richiesta di far dimettere l'assessore Milena Raco, a causa delle continue lamentele dei cittadini sulla sporcizia presente in città.

"Forza Italia è pienamente soddisfatta dell’operato dei suoi esponenti in giunta ed è compatta intorno a essi” - dichiara Amarella - "Forza Italia è il secondo partito della città e merita rispetto".

"Qualora ci fosse un rimpasto della Giunta Di Muro in quota Forza Italia, valuteremo, in tutta serenità, il da farsi" - sottolinea Amarella.