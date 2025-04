Gianni Berrino: 2Mare risorsa fondamentale per l'uomo, Musumeci ha ragione. Dare gli impulsi per valorizzarlo"

"Il mare è da sempre una risorsa fondamentale per l’uomo e ha perfettamente ragione il ministro Musumeci quando afferma che occorre dare tutti gli impulsi politici per valorizzarlo. Il governo Meloni ha già varato da tempo una apposita legge a con questo obiettivo, soprattutto per le regioni costiere e per il turismo. Con questo provvedimento anche il turismo subacqueo trova una disciplina nazionale che potrà rendere l’Italia ancora più attrattiva per i visitatori e più competitiva nel panorama internazionale".

Lo ha detto il senatore ligure di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, che prosegue: "Questa legge rappresenta un passo decisivo per sostenere l’economia blu, semplificando le normative e creando opportunità per il lavoro e l’impresa, compresa ovviamente la costiera del Nord Ovest da dove provengo e che è uno spicchio di eccellenza nel panorama costiero della nostra Nazione”.