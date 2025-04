Taggia, venerdì Consiglio comunale in sessione straordinaria: in discussione pista ciclabile, Life Park, nido d’infanzia e refezione scolastica

Si terrà venerdì 11 aprile alle ore 18, in sessione straordinaria, il prossimo Consiglio comunale del Comune di Taggia, con una serie di punti all’ordine del giorno che toccano tematiche rilevanti sia dal punto di vista politico che amministrativo. La seduta è aperta al pubblico e si svolgerà come di consueto nella sala consiliare del municipio.

Dopo la consueta presa d’atto dei verbali della seduta precedente e le comunicazioni del sindaco Mario Conio, il Consiglio entrerà nel vivo con due interrogazioni presentate dal gruppo consiliare “Progetto Comune”. La prima riguarda la "mancanza di servizi igienici presso il parco urbano Life Park di via San Francesco"; la seconda è relativa alla pista ciclabile sulla tratta Taggia-Levà, per la quale il gruppo consiliare chiede chiarimenti in merito all’avanzamento del progetto e alle sue criticità.

Altro punto rilevante sarà la mozione presentata dal gruppo "Progettiamo il futuro", che propone l’istituzione di una commissione speciale di indagine sulle dimissioni del consigliere Jacopo Siffredi, ex esponente di maggioranza. Una proposta che potrebbe aprire un dibattito politico acceso all’interno dell’aula.

Si discuterà poi della surroga di un membro supplementare nella commissione elettorale comunale, e successivamente verranno trattati due punti di natura tecnica ma fondamentali per la programmazione dei prossimi anni: l’approvazione del nuovo accordo di programma per la determinazione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino I di Imperia (anni 2025-2034) e due relazioni tecniche (ex art. 14 del D.Lgs 201/2022) propedeutiche all’avvio delle gare pubbliche per l’affidamento del servizio di nido d’infanzia “Girotondo” e della refezione scolastica presso le scuole dell’infanzia e primarie del territorio, secondo la nuova normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs 36/2023).