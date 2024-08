Ventimiglia troppo sporca, il consigliere Franca Bonadonna lascia Forza Italia e chiede le dimissioni dell'assessore Raco

Bonadonna si era candidata nella lista di Forza Italia a sostegno di Flavio Di Muro nelle ultime elezioni amministrative ottenendo 260 preferenze alla sua prima candidatura. "Mi sono candidata promettendo di impegnarmi per la nostra città e di essere una portavoce per i cittadini ed è ciò che ho fatto e continuerò a fare fino alla fine del mio mandato. La maggior parte dei ventimigliesi ha espresso chiaramente un segnale al partito di cui facevo parte, che ha la delega all'igiene ambientale. Dopo mesi di riflessione, ho messo da parte amicizie e simpatie che possono nascere quando si fa parte di un gruppo e ho deciso di ascoltare le richieste che si diffondevano sui social, nei giornali e tra la gente. Il mio lavoro è a stretto contatto con il pubblico e la lamentela per la sporcizia in città era sempre la stessa. A quel punto ho chiesto le dimissioni dell’assessore" - dice il consigliere comunale a Ventimiglia Franca Bonadonna - " Non sto a raccontare i particolari ma se oggi ho preso questa strada potete immaginare il perché. La mia valutazione sull’operato dell’assessore è che, sebbene sia una persona che si impegna molto e comprenda benissimo la complessità del capitolato , il mio suggerimento era di cercare un tecnico esterno capace di riportare decoro alla città".

Il consigliere comunale di Ventimiglia Franca Bonadonna lascia Forza Italia e chiede le dimissioni dell'assessore Milena Raco che ha le deleghe all'Ambiente, Igiene e nettezza urbana. Una decisione presa, dopo molte riflessioni e considerazioni, in seguito alle continue lamentele che il consigliere riceveva giornalmente riguardo alla sporcizia presente in città.

Una decisione che potrebbe creare così una spaccatura in maggioranza. "La decisione di chiedere le dimissioni dell’assessore non è stata presa alla leggera" - fa sapere Bonadonna - "Ho riflettuto a lungo e ho ascoltato attentamente le voci dei cittadini, che chiedono una città più pulita e ordinata. Nonostante gli sforzi dell’assessore, credo fermamente che sia necessario un cambiamento per risolvere efficacemente i problemi di igiene urbana che affliggono Ventimiglia".

"Il mio obiettivo è sempre stato e continuerà ad essere il benessere della nostra comunità. Sono consapevole che questa scelta può creare tensioni all'interno del partito e tra i colleghi ma ritengo che sia mio dovere rispondere alle aspettative dei cittadini e cercare le soluzioni migliori per la nostra città. Spero che la mia decisione venga compresa come un atto di responsabilità e impegno verso tutti i ventimigliesi" - afferma il consigliere comunale - "Continuerò a lavorare con dedizione e trasparenza, ascoltando le istanze dei cittadini e cercando di portare avanti i progetti necessari per migliorare la qualità della vita a Ventimiglia. Ringrazio tutti coloro che hanno espresso la loro opinione e mi hanno sostenuta in questo percorso. La vostra fiducia è il motore del mio impegno quotidiano".