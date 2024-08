Ventimiglia, maretta tra i consiglieri comunali: maggioranza in fibrillazione

C'è maretta tra i consiglieri comunali di Ventimiglia.

Secondo alcune indiscrezioni, la maggioranza ventimigliese sarebbe in continua fibrillazione soprattutto dopo alcune vicende verificatesi negli ultimi giorni a partire dal consiglio comunale che si è svolto lo scorso 31 luglio. Pare, infatti, che un consigliere comunale abbia deciso di lasciare il proprio partito per aderire al gruppo misto.

Ora è tutto un divenire, bisognerà vedere che cosa accadrà nei prossimi giorni e se la situazione tornerà alla normalità, in base a come si evolveranno alcune circostanze, oppure no. Gli equilibri sono sottilissimi, sarà l'inizio di una crisi?