Ventimiglia, Bonadonna lascia Forza Italia. Il consigliere Parodi: "Rispetto la sua scelta"

Maggioranza di Ventimiglia in fibrillazione. La notizia delle dimissioni del consigliere comunale Franca Bonadonna da Forza Italia e la sua richiesta di far dimettere l'assessore Milena Raco, a causa delle continue lamentele dei cittadini sulla sporcizia presente in città, ha colto di sorpresa gli altri membri che compongono la maggioranza dell'amministrazione Di Muro.

Il primo a commentare la decisione di Bonadonna è il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi: "Non conoscendo i dettagli che ha portato la consigliera Franca Bonadonna alle dimissioni dal gruppo Forza Italia e il conseguente approdo al gruppo misto, non entro nel merito della questione".

"Conosco, però, la Bonadonna, la sua onestà, il bene che vuole alla sua città e l'impegno preso quando si è candidata" - dice Parodi - "Avrei accolto a braccia aperte la consigliera nel mio gruppo, tuttavia rispetto la sua scelta e troverà in me la piena condivisione con le sue proposte e le sue iniziative nel bene della nostra città. Ribadisco per tanto la mia piena solidarietà nella consigliera Bonadonna e ripeto troverà in me la piena convergenza nel suo operato".