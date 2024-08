Ventimiglia, Bonadonna lascia Forza Italia. Il sindaco Di Muro: "Prendo atto della sua decisione"

"Prendo atto della sua decisione". Con queste parole il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro commenta la scelta del consigliere comunale Franca Bonadonna di lasciare Forza Italia per passare al gruppo misto.

"Questa mattina il consigliere Bonadonna ha depositato una lettera con la quale ha comunicato la fuoriuscita da Forza Italia, sia dal punto di vista politico che dal gruppo consiliare nel quale era stata eletta, per passare al gruppo misto" - fa sapere il primo cittadino - "Successivamente ha anche scritto che resta nel perimetro della maggioranza che sostiene questa amministrazione. E' venuta a comunicarmi questa sua decisione di cui io ne prendo atto perché il sindaco non deve entrare nelle dinamiche interne di un partito o nelle scelte personali di un consigliere. Sicuramente i soggetti preposti daranno la loro versione dei fatti".

"Bonadonna ha garantito che vuole continuare a dare il suo contributo alla maggioranza, dove è stata eletta, dal gruppo misto" - dichiara Di Muro - "Spero che il consigliere Bonadonna continui a dare il suo contributo, come ha sempre dato, in termini di idee e proposte per la città. Lei stessa ha dichiarato che intende continuare a sostenermi come ha fatto finora. Ognuno è libero di decidere il suo percorso".

Sulla richiesta del consigliere Bonadonna di far dimettere l'assessore Raco, a causa delle continue lamentele dei cittadini sulla sporcizia presente in città, il sindaco Di Muro afferma: "E' una richiesta che ha fatto nei giorni precedenti, come tema politico, all'interno del suo partito, non è una richiesta che ha formulato nella lettera né è una richiesta che mi ha fatto personalmente. Non mi ha chiesto di farla assessore e non mi ha proposto nomi alternativi rispetto all'assessore Raco. La Giunta è chiaramente in carica e tutti gli assessori stanno lavorando da più di un anno su tematiche difficili e su problemi complessi che la città si strascina da anni".