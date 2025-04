Ventimiglia vota all'unanimità il riconoscimento dei debiti fuori bilancio e il regolamento per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia

Sono stati votati all'unanimità nella seduta odierna del consiglio comunale a Ventimiglia il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera A) del decreto legislativo 267/2000 per sentenze esecutive e il regolamento per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia.

La Giunta e la maggioranza hanno, invece, deciso di ritirare la pratica sul regolamento per la determinazione e l'applicazione del contributo straordinario per interventi edilizi ed urbanistici in variante e in deroga al Puc ex articolo 16 comma 4 lettera D del D.P.R. 380/2001 e articolo 38 LR 16/2008.

Alla conclusione della seduta il presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari ha annunciato che entro la fine del mese verrà convocato un altro consiglio comunale.