Confesercenti Imperia e FIBA, al via la campagna di affissioni pubbliche a sostegno dei balneari di Taggia

Confesercenti Imperia e FIBA Confesercenti provinciale annunciano l’avvio di una campagna di comunicazione pubblica a sostegno degli operatori balneari di Arma di Taggia, attraverso l’affissione di manifesti negli spazi pubblici presenti ad Arma, Taggia e Levà. L’iniziativa nasce in seguito all’approvazione del bando predisposto dal Comune di Taggia relativo alle concessioni demaniali marittime e vuole rappresentare un segnale concreto di vicinanza alle imprese balneari del territorio, a coloro che lavorano con dedizione e professionalità sul litorale e ai tanti lavoratori stagionali coinvolti nel comparto.

Attraverso lo slogan “Giù le mani dai balneari di Arma di Taggia”, Confesercenti Imperia e FIBA intendono richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza economica, sociale e turistica che gli stabilimenti balneari rivestono per l’intera comunità locale. “La nostra posizione è chiara – dichiarano congiuntamente Confesercenti Imperia e FIBA –. Difendiamo un modello imprenditoriale costruito negli anni grazie al lavoro, agli investimenti e alla professionalità di coloro che hanno contribuito a rendere Arma di Taggia una destinazione turistica riconosciuta e apprezzata. Il mare e le spiagge della nostra città vivono anche grazie all’impegno quotidiano di chi li cura e li valorizza da decenni”.

La campagna sottolinea inoltre la necessità di regole equilibrate e condivise, evitando procedure considerate penalizzanti per le imprese esistenti e per la continuità occupazionale del settore. “Non si tratta soltanto di concessioni – proseguono le Associazioni – ma della tutela di un tessuto economico fatto di imprese, spesso familiari, occupazione stagionale, tradizione e servizi turistici essenziali. Occorre salvaguardare il lavoro di tante persone e garantire prospettive certe per il futuro del comparto”.

Segnaliamo inoltre quanto sta accadendo in altri Comuni italiani e liguri (vedi Bonassola) dove i prezzi, a seguito dei bandi e conseguentemente dell’ingresso di grandi gruppi, sono raddoppiati ed in alcuni casi quadriplicati: una stagione balneare che rischia, a seguito dei bandi, di essere la più cara, a tal punto che Confesercenti e FIBA vigileranno su tutto il territorio provinciale, segnalando alle autorità competenti tali situazioni.

I manifesti sono visibili nei principali punti di Arma, Taggia e Levà, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini, turisti e istituzioni sul valore strategico delle attività balneari per l’economia del territorio. Confesercenti Imperia e FIBA confermano infine il proprio impegno a fianco degli operatori del settore, auspicando per tutto il territorio provinciale un confronto costruttivo con le istituzioni locali per individuare soluzioni che garantiscano tutela delle imprese, continuità lavorativa e sviluppo sostenibile della costa.