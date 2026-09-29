Scritte fasciste sulla sede di Rifondazione, solidarietà dal PD di Coldirodi e Sanremo Centro: "La democrazia non arretra"

Il Circolo PD di Coldirodi e il Circolo PD Sanremo Centro intervengono sull'episodio che ha interessato la sede del Circolo "Valeria Faraldi" di Rifondazione Comunista a Sanremo, dove sono comparse scritte di matrice fascista sulla porta della sede. I due circoli dem esprimono la propria piena solidarietà agli esponenti di Rifondazione, definendo quanto accaduto un grave atto intimidatorio. Un episodio che, secondo il Partito Democratico, non può essere considerato un semplice gesto vandalico, proprio per il contenuto delle scritte e per il contesto nel quale sono state realizzate. La presa di posizione arriva da due realtà territoriali del PD, che sottolineano la necessità di non abbassare l'attenzione. Al centro della riflessione ci sono i valori democratici e la libertà di espressione politica.

"Di fronte a questi episodi non possiamo e non dobbiamo rimanere indifferenti", sottolineano dal PD Coldirodi e dal PD Sanremo Centro, ribadendo la propria vicinanza al Circolo "Valeria Faraldi". Nel comunicato, le due realtà del Partito Democratico evidenziano come le intimidazioni e le scritte fasciste rappresentino un attacco ai valori democratici, alla libertà e alla convivenza civile della comunità. Una posizione che arriva dopo le manifestazioni di solidarietà già espresse nei confronti di Rifondazione Comunista a seguito dell'episodio. Il PD ribadisce quindi l'importanza di una risposta sul piano politico e civile, senza lasciare spazio all'indifferenza davanti a gesti di questo tipo. L'obiettivo dichiarato è quello di riaffermare i principi della convivenza democratica.

A esprimere la vicinanza sono in particola