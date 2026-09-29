Confcommercio incontra il Comune: decoro, sicurezza, viabilità e turismo al centro del confronto a Sanremo

Un confronto concreto e articolato sulle principali problematiche che interessano il commercio, le attività economiche e il comparto turistico di Sanremo. È quello che si è svolto nella mattinata di oggi tra la Confcommercio cittadina e l'Amministrazione comunale, nell'ambito di un rapporto istituzionale che l'associazione ha scelto di portare avanti negli ultimi anni attraverso il dialogo diretto e la ricerca di soluzioni condivise. Sul tavolo sono finite numerose questioni che riguardano da vicino la quotidianità delle imprese e, più in generale, la vivibilità e l'attrattività della città. Un confronto che, nelle intenzioni delle parti, non dovrebbe esaurirsi nell'incontro odierno, ma proseguire attraverso una serie di appuntamenti tematici.

Per l'Amministrazione comunale erano presenti il sindaco Alessandro Mager, l'assessore al Turismo Alessandro Sindoni, l'assessore all'Ambiente Ester Moscato, l'assessore alle Attività Produttive Silvana Ormea e l'assessore alla Viabilità e ai Lavori Pubblici Massimo Donzella. Non era invece presente al tavolo l'assessore al Demanio Lucia Artusi, che, secondo quanto riferito da Confcommercio, sarebbe stata probabilmente trattenuta da altri impegni istituzionali. Sul fronte dell'associazione erano presenti il presidente zonale di Sanremo Andrea Di Baldassare, Gualtiero Maragni, consigliere di Sanremo e Fipe con delega a Commercio e Turismo, Susanna Vivaldi, consigliera con delega al Decoro Urbano, Antonio Fontanelli, consigliere con delega a Viabilità e Lavori Pubblici, Silvio Di Michele, presidente di Federalberghi Sanremo, Gianni Ostanel, vicepresidente di Confcommercio Sanremo e consigliere provinciale, e Delia Sabbieti, consigliera con delega al Demanio.

Il confronto è partito da un documento di sintesi predisposto da Confcommercio, nel quale sono state raccolte le principali questioni segnalate dagli operatori dei diversi comparti. Tra gli argomenti affrontati figurano il decoro urbano, la pulizia e la vivibilità della città, la sicurezza, l'applicazione del regolamento comunale sul decoro, la viabilità, i lavori pubblici, i parcheggi, il commercio su area pubblica, i bandi demaniali per l'assegnazione delle spiagge e il futuro del Mercato Annonario. Temi differenti ma strettamente collegati, secondo l'associazione, alla capacità di Sanremo di presentarsi come una città accogliente, curata, accessibile e attrattiva. Qualità urbana, sicurezza, mobilità e servizi vengono infatti indicati come elementi determinanti per la competitività delle imprese e per la qualità dell'offerta turistica.

Uno dei capitoli principali riguarda il decoro urbano, con particolare attenzione alla pulizia e alla manutenzione della città. Confcommercio ha chiesto all'Amministrazione una programmazione strutturale e di lungo periodo, che non si limiti agli interventi legati alle emergenze o ai singoli periodi dell'anno, ma preveda un vero e proprio calendario delle attività, l'individuazione delle priorità e un sistema di monitoraggio dei risultati. L'associazione ritiene inoltre necessario verificare con continuità il rispetto delle disposizioni relative alla pulizia, al comportamento degli utenti e al mantenimento del decoro, attraverso l'applicazione delle norme contenute nel regolamento comunale. Un tema che, per le attività commerciali e turistiche, viene considerato strettamente connesso alla percezione della città da parte di residenti e visitatori.

Altro punto affrontato nel corso dell'incontro è stato quello della sicurezza, con la richiesta di un rafforzamento dei controlli sul territorio e di una maggiore sinergia con le Forze dell'ordine. Confcommercio ha posto l'attenzione anche sul fenomeno dell'accattonaggio molesto, chiedendo che venga affrontato in maniera più incisiva. L'obiettivo indicato dall'associazione è quello di contribuire a creare condizioni di maggiore tranquillità per cittadini, visitatori e operatori economici, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate. Anche in questo caso, la sicurezza viene considerata una componente della qualità complessiva della città e quindi un elemento che può incidere sull'esperienza di chi vive, frequenta o sceglie Sanremo come destinazione turistica.

Particolare attenzione è stata dedicata anche a opere pubbliche e viabilità, due settori che possono avere ricadute dirette sulle attività economiche. I rappresentanti di Confcommercio hanno chiesto di costruire un metodo di confronto stabile con l'Amministrazione, in modo da poter affrontare preventivamente le conseguenze degli interventi e delle modifiche alla circolazione. Per gli operatori, infatti, conoscere con adeguato anticipo tempi e modalità dei lavori significa poter programmare le proprie attività e organizzarsi rispetto a eventuali limitazioni alla viabilità, modifiche degli accessi o difficoltà legate alla presenza dei cantieri. Da qui la richiesta di poter disporre per tempo di un cronoprogramma degli interventi, così da evitare che le imprese vengano informate solo a ridosso delle modifiche.

Un capitolo specifico è stato riservato al Mercato Annonario e al commercio su area pubblica. Confcommercio ha chiesto informazioni e aggiornamenti sul ritorno del mercato ambulante in piazza Eroi, con particolare riferimento ai tempi, alle modalità organizzative, alla collocazione e alle condizioni necessarie per consentire la ripresa dell'attività. Parallelamente, l'associazione ha chiesto di conoscere lo stato di avanzamento dei progetti relativi alla riqualificazione del Mercato Annonario. Per quanto riguarda più in generale il commercio su area pubblica, è stata sottolineata l'esigenza di avere un quadro programmatico delle prossime scadenze, delle procedure e delle opportunità, così da consentire agli operatori interessati di poter pianificare con maggiore certezza il futuro delle proprie attività.

Il confronto ha toccato anche il settore turistico, con la richiesta di analizzare l'andamento della stagione estiva attraverso i dati disponibili. Confcommercio ha evidenziato l'importanza di andare oltre il semplice dato relativo agli arrivi, cercando di comprendere la composizione dei flussi turistici, la durata della permanenza, la capacità di spesa e le effettive ricadute economiche sul territorio. Informazioni considerate utili per valutare l'andamento del comparto e per orientare le future politiche di promozione e accoglienza. L'obiettivo dichiarato dall'associazione è contribuire a rafforzare l'appeal di Sanremo e la capacità della città di attirare una clientela di livello, attraverso una strategia che tenga insieme qualità urbana, servizi, commercio e turismo.

Al termine dell'incontro, il presidente zonale di Confcommercio Sanremo Andrea Di Baldassare ha sottolineato l'importanza di dare continuità al percorso avviato con l'Amministrazione. "Ringrazio l'Amministrazione comunale per la disponibilità dimostrata al confronto e alla collaborazione. Per Confcommercio è importante che le problematiche segnalate dagli operatori possano tradursi in un percorso strutturato, con priorità chiare, interlocutori individuati e, ove possibile, tempi di intervento e verifica". Un passaggio che riassume la volontà dell'associazione di trasformare le numerose segnalazioni raccolte tra le imprese in un confronto operativo, con l'obiettivo di arrivare, dove possibile, a interventi concreti e verificabili nel tempo.

Di Baldassare ha poi confermato la volontà di mantenere aperto il dialogo con Palazzo Bellevue e di proseguire il monitoraggio delle principali problematiche cittadine. "Confcommercio Sanremo conferma la propria volontà di continuare a monitorare le principali problematiche della città e, allo stesso tempo, di collaborare con l'Amministrazione comunale, mettendo a disposizione il confronto costante con gli operatori e le categorie rappresentate. L'obiettivo è di trasformare le segnalazioni e le esigenze raccolte sul territorio in proposte concrete e percorsi condivisi, contribuendo al rilancio e alla tutela del tessuto commerciale, economico e turistico di Sanremo".

Il prossimo passaggio sarà quindi quello degli incontri specifici tra i rappresentanti di Confcommercio e i singoli assessorati, ciascuno per le proprie competenze. Ogni componente del Direttivo dell'associazione ha infatti ricevuto una delega relativa ai diversi settori dell'Amministrazione, con l'intento di rendere il confronto più puntuale e operativo. "Per questo intendiamo proseguire su questa strada, mantenendo aperto il dialogo con l'Amministrazione e verificando nel tempo l'attuazione degli interventi e degli impegni emersi dal confronto", ha aggiunto il presidente.

In quest'ottica, Confcommercio attende ora la calendarizzazione dei nuovi appuntamenti, che dovranno consentire di entrare nel dettaglio delle singole questioni affrontate nel documento consegnato all'Amministrazione. "Ogni membro del Direttivo della Confcommercio ha una delega relativa ai vari assessorati e attendiamo ora che gli assessori ci convochino per affrontare nello specifico ogni singola problematica, che è stata sintetizzata in un documento, in modo costruttivo, a favore delle 400 imprese che rappresentiamo e della città in generale", conclude Di Baldassare. Un percorso che punta dunque a mantenere aperto un canale diretto tra istituzioni e categorie economiche, con l'obiettivo di verificare nel tempo priorità, tempi e risultati degli interventi destinati a incidere sulla vita delle imprese e sull'attrattività complessiva di Sanremo.