Giustizia, Bergesio (Lega): "non cali sipario su Roggero"

"Sono trascorsi 74 giorni da quando Mario Roggero ha varcato per la prima volta la soglia di un carcere per scontare una condanna a 14 anni e 9 mesi.

Una sentenza si rispetta, ma non possiamo dimenticare la storia umana che c'è dietro. Mario quel giorno non era il rapinatore, era la vittima di una rapina. A pagare un prezzo devastante è la sua famiglia, la moglie Mariangela, le figlie e i nipoti. È pendente una domanda di grazia che chiedo venga valutata con massima attenzione e umanità. La giustizia deve essere ferma, ma non può smettere di essere umana.

Da oggi ogni mio intervento di fine seduta sarà dedicato a Mario perché non cali mai il sipario. Da Pontida è partita una raccolta fondi per aiutare la famiglia a sostenere le spese: la Lega continuerà a stare accanto a loro.

La richiesta è semplice: che Mario Roggero possa tornare a casa".

Così il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio, intervenendo oggi in Aula.