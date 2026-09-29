Qualità dell’aria, il Consiglio regionale approva il nuovo Piano: maggioranza favorevole, opposizioni critiche

Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato con 16 voti a favore e 9 contrari, espressi dai gruppi di centrosinistra, la proposta di delibera 25 relativa all’aggiornamento del Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell’aria. Il provvedimento, articolato in cinque parti, punta a completare l’adeguamento della pianificazione regionale al quadro normativo vigente in materia di qualità dell’aria. Nella relazione di maggioranza, Chiara Cerri (Forza Italia Berlusconi) ha evidenziato il percorso seguito dal documento, sottolineando che l’aggiornamento ha ottenuto il parere positivo della procedura di VIA, la Valutazione di Impatto Ambientale, e del CAL, il Consiglio delle Autonomie Locali. Un passaggio che, secondo la maggioranza, consente ora alla Regione di dotarsi dello strumento aggiornato dopo un'attesa durata circa vent’anni.

Di segno opposto le valutazioni espresse dai consiglieri di minoranza, che hanno contestato soprattutto l’assenza di obiettivi più ambiziosi e di misure maggiormente vincolanti. Nella relazione di minoranza, Davide Natale (Pd) ha definito il Piano "nato vecchio, timido nelle proposte e contenente solo una serie di buoni propositi". Secondo il consigliere, il documento non dovrebbe rappresentare un punto di arrivo, ma l’avvio di un percorso destinato a essere aggiornato nel tempo. Natale ha contestato anche la presenza di obiettivi riferiti al 2025, sostenendo che alcune date non sarebbero state adeguate e che nel documento figurerebbero anche misure collegate a finanziamenti PNRR ormai conclusi.

Nel suo intervento Natale ha richiamato anche le esperienze di altre Regioni, citando in particolare la Lombardia, che avrebbe previsto target intermedi per accompagnare i territori verso il rispetto dei limiti ambientali e strumenti di monitoraggio delle emissioni dei veicoli più datati. Critiche sono state rivolte anche al capitolo dedicato alla mobilità e al trasporto pubblico: secondo il consigliere mancherebbero misure sufficientemente incisive per favorire investimenti in corsie dedicate, parcheggi di interscambio e una maggiore interconnessione tra ferro e gomma. Per quanto riguarda i porti, Natale ha richiamato la proposta dell’elettrificazione delle banchine, ritenendo però necessario un intervento più deciso da parte della Regione e un progetto condiviso con le Autorità di sistema portuale.

Al centro dell’intervento del consigliere Pd anche la dimensione sanitaria della qualità dell’aria. Secondo Natale, il Piano dovrebbe infatti considerare in maniera più evidente le conseguenze dell’inquinamento sulla salute dei cittadini e non limitarsi alla sola dimensione ambientale. "Non si percepisce che questo piano ha una rilevanza sanitaria e non solo ambientale", ha osservato, sostenendo la necessità per la Liguria di procedere anche alla Valutazione di Impatto Sanitario. Un tema che è tornato più volte nel corso del dibattito consiliare, insieme alle criticità registrate in alcune aree del territorio regionale, a partire dalla Val Bormida.

Sul rapporto tra inquinamento e salute si è soffermato anche Stefano Giordano (Movimento 5 Stelle). Il consigliere ha ricordato che il precedente Piano risale a circa vent’anni fa e che, quindi, un aggiornamento era necessario, ma ha posto l’interrogativo sulla sufficienza degli strumenti individuati per affrontare le criticità ancora presenti. Nel ricostruire la genesi del documento, Giordano ha ricordato il superamento dei valori di attenzione registrato in passato e il miglioramento complessivo della situazione. Restano tuttavia, secondo il consigliere, zone nelle quali occorre intervenire con maggiore attenzione, tra cui la Val Bormida, dove permane la necessità di ridurre le concentrazioni di sostanze nocive.

Giordano ha inoltre richiamato la fragilità della popolazione ligure e gli effetti dei cambiamenti climatici, sottolineando come la combinazione tra condizioni climatiche e inquinamento possa determinare nuove criticità. Anche Giovanni Battista Pastorino (Andrea Orlando Presidente) ha espresso una valutazione negativa sul documento, partendo proprio dal tema sanitario. "La Liguria è una delle Regioni con il più alto tasso di broncopneumopatia cronica ostruttiva: il 5% della popolazione è affetto da BPCO, una patologia molto grave. La qualità dell’aria ha un ruolo sull’incidenza e l’aggravamento di questa malattia", ha dichiarato.

Pastorino ha poi posto l’accento sulla presenza in Liguria di due importanti porti italiani, sostenendo la necessità di disporre di rilevazioni più puntuali. Il consigliere ha definito il Piano "una raccolta di buone intenzioni", lamentando l’assenza di misure maggiormente incisive. "È un atto fatto per dare meno fastidio possibile, senza entrare troppo nel merito e senza decisione, altrimenti avrebbe previsto misure più coraggiose", ha aggiunto. Secondo Pastorino, inoltre, la Regione dovrebbe guardare maggiormente agli obiettivi futuri, considerato che dal 2030 entreranno in vigore limiti ambientali più restrittivi. Nel suo intervento ha nuovamente richiamato la Val Bormida, facendo riferimento anche alle criticità sanitarie che, a suo giudizio, caratterizzerebbero l’area.

Nella discussione è intervenuto anche Jan Casella (Avs), secondo il quale nel Piano mancherebbero una programmazione e una strategia sufficientemente definite. Il consigliere ha concentrato le proprie osservazioni soprattutto sul trasporto pubblico locale, evidenziando come questo continui a rappresentare, in particolare nelle aree interne, una delle opzioni meno utilizzate per gli spostamenti. Casella ha inoltre richiamato la situazione della Val Bormida, sostenendo che l’attenzione della Giunta nei confronti dell’area sarebbe collegata anche alle prospettive relative all’impianto di incenerimento. Una lettura che si inserisce nelle critiche più generali mosse dall’opposizione sul rapporto tra pianificazione ambientale, infrastrutture e scelte strategiche della Regione.

Critica anche Katia Piccardo (Pd), che ha parlato di "mancanza di coraggio" e di un impianto ritenuto obsoleto. La consigliera ha sostenuto che il Piano avrebbe dovuto assumere un ruolo più attivo, con misure concrete per la salute della popolazione, il trasporto pubblico e il contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici. Secondo Piccardo, se la Liguria avesse voluto svolgere un ruolo da protagonista, avrebbe dovuto accompagnare gli obiettivi con risorse e interventi specifici inseriti a bilancio. La consigliera ha quindi espresso l’impressione che il provvedimento rappresenti soprattutto un adempimento necessario per evitare il rischio di sanzioni, senza imprimere una svolta significativa alla politica regionale sulla qualità dell’aria.

A chiudere il dibattito è stato l’assessore regionale all’Ambiente Paolo Ripamonti, che ha rivendicato l’importanza dell’aggiornamento dopo due decenni. "Dopo vent’anni abbiamo aggiornato il piano, mantenendolo aderente all’attuale quadro normativo nazionale ed europeo", ha spiegato. Ripamonti ha sottolineato che nel documento è presente anche un capitolo dedicato agli obiettivi del 2030 e ha riferito delle interlocuzioni in corso con il Ministero per comprendere quali saranno i prossimi adempimenti. L’assessore ha inoltre riconosciuto l’utilità di alcune indicazioni arrivate dalla minoranza, spiegando che l’approccio seguito nella stesura del Piano è stato condiviso e che la Regione intende proseguire il confronto.

Sul quadro complessivo, Ripamonti ha sostenuto che la qualità dell’aria in Liguria è complessivamente buona, pur riconoscendo la possibilità di migliorare ulteriormente la capillarità dei controlli. "Conosciamo le criticità e abbiamo messo in campo tutte le azioni puntuali possibili per mitigarle", ha affermato, assumendo anche l’impegno a rafforzare il sistema dei controlli. L’assessore ha infine ricordato il lavoro avviato con i Comuni sui piani del traffico, con l’obiettivo di supportare le amministrazioni locali nell’individuazione degli interventi necessari. Il Piano passa quindi con il voto della maggioranza, mentre il confronto politico si è concentrato soprattutto sulla sua capacità di affrontare le criticità attuali e gli obiettivi ambientali dei prossimi anni.