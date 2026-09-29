Vandalismo alla sede del PRC di Sanremo, solidarietà da Europa Verde e AVS: "Raid intollerabile, si faccia luce sui responsabili"

Nuove reazioni politiche i recenti atti vandalici ai danni della sede del Partito della Rifondazione Comunista di Sanremo, il circolo "Valeria Faraldi", imbrattato nei giorni scorsi con scritte e simboli riconducibili al Ventennio fascista.

I rappresentanti di Europa Verde e Alleanza Verdi e Sinistra — la co-portavoce regionale ligure Simona Simonetti, il co-portavoce provinciale imperiese Maurizio Ferrara e il consigliere regionale Jan Casella — hanno espresso ferma condanna per l'episodio, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine per la puntuale individuazione dei responsabili.

"Chiediamo che sia fatta chiarezza sugli autori del raid di stampo fascista contro il circolo di Rifondazione Comunista di Sanremo, che è stato vandalizzato con scritte inneggianti al Ventennio. Qualunque sia la motivazione di questo gesto, è doveroso identificare i responsabili. Episodi di questo tipo non possono passare sotto silenzio: l’indifferenza è complice di chi vorrebbe riportare l’orologio della Storia indietro di cento anni, rigettando l’Italia nella spirale di violenza che ci trascinò prima nella dittatura, poi nelle Leggi razziali e infine nella catastrofe della guerra. Esprimiamo piena solidarietà ai militanti e ai sostenitori di Rifondazione Comunista, colpiti da questo gesto inaccettabile. Come disse il più illustre antifascista ligure, Sandro Pertini: il fascismo non è un’opinione, il fascismo è un crimine. Per questo crediamo che gli autori di questi gesti debbano essere perseguiti per il reato di apologia del fascismo. Riteniamo intollerabile qualsiasi connivenza con chi inneggia a un regime che ha portato solo morte e distruzione".