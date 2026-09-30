Sanremo: cantiere di piazza Eroi, Consiglio e Balestra lanciano l'allarme "A rischio Natale e Festival 2027 senza parcheggi"

Il cantiere per la realizzazione del parcheggio interrato di Piazza Eroi Sanremesi torna al centro del dibattito politico cittadino. A sollevare il tema sono i consiglieri comunali Antonino Consiglio, capogruppo, ed Elisa Balestra, del gruppo Fratelli d'Italia, attraverso un'interpellanza indirizzata al presidente del Consiglio comunale, al sindaco e all'assessore competente. Al centro dell'iniziativa c'è lo stato di avanzamento dei lavori, ma anche le ripercussioni che il protrarsi del cantiere sta avendo sulla viabilità e, più in generale, sul tessuto commerciale della città. I consiglieri sottolineano come l'opera si trascini "ormai da lungo tempo", continuando a generare disagi alla circolazione e alla vivibilità dell'area.

Secondo quanto riportato nell'interpellanza, l'Amministrazione comunale continua a indicare nel Festival di Sanremo 2027 il termine entro il quale l'intervento dovrebbe essere completato. Una previsione che, spiegano Consiglio e Balestra, sarebbe stata confermata anche dalle più recenti notizie di stampa relative al cronoprogramma presentato dal Consorzio Impero, con conclusione dei lavori indicata per febbraio 2027. Proprio questa tempistica rappresenta uno dei punti sui quali i consiglieri chiedono maggiore chiarezza. "Far coincidere la presunta fine dei lavori con il mese stesso della kermesse canora del 2027 desta forti e fondate perplessità", sostengono, evidenziando il rischio che l'area possa arrivare a ridosso dell'evento ancora in condizioni di piena operatività del cantiere.

La preoccupazione, secondo i due esponenti di Fratelli d'Italia, non riguarda soltanto l'aspetto logistico legato alla conclusione dell'opera. Il protrarsi dell'indisponibilità dei parcheggi viene indicato come un problema per il commercio cittadino, con conseguenze che andrebbero oltre le attività direttamente interessate dal mercato. Nell'interpellanza vengono citati in particolare gli operatori del Mercato Annonario e del mercato ambulante, quest'ultimo ancora penalizzato dalla divisione dei banchi, ma anche le numerose attività commerciali presenti nel centro cittadino. L'assenza degli stalli di Piazza Eroi, sostengono i consiglieri, finisce infatti per incidere sull'accessibilità complessiva della zona e sulle possibilità di raggiungere agevolmente le attività.

Una situazione che, secondo Consiglio e Balestra, potrebbe diventare ancora più delicata nei mesi invernali, quando la disponibilità di posti auto assume un peso particolarmente rilevante. "Se d'estate l'impatto della carenza di posti auto è parzialmente diluito su tre mesi, nel periodo invernale la situazione diventa insostenibile", affermano i consiglieri nell'interpellanza. Il riferimento è soprattutto ai prossimi periodi di maggiore afflusso, a partire dalle festività natalizie. L'assenza di una parte consistente dei parcheggi del centro viene considerata un elemento capace di aggravare le difficoltà per residenti, visitatori e operatori economici, in una fase dell'anno nella quale il commercio si prepara ad affrontare uno dei momenti più importanti.

Lo sguardo è quindi già rivolto anche al Festival di Sanremo 2027, quando la presenza di visitatori e operatori si concentra in pochi giorni e la pressione sulla viabilità cittadina aumenta sensibilmente. Secondo i due consiglieri, arrivare alla settimana del Festival senza aver recuperato la piena disponibilità dell'area di Piazza Eroi potrebbe creare ulteriori criticità. "L'assenza dei parcheggi di Piazza Eroi rischia di paralizzare la città, creando un danno gravissimo alle categorie economiche locali", scrivono Consiglio e Balestra, chiedendo all'Amministrazione di non limitarsi alla previsione contenuta nel cronoprogramma, ma di predisporre per tempo soluzioni alternative.

L'interpellanza punta quindi innanzitutto a ottenere dati certi e aggiornati sul reale stato di avanzamento dell'opera. Consiglio e Balestra chiedono di sapere quale sia la situazione effettiva del cantiere e, soprattutto, se la scadenza di febbraio 2027 debba essere considerata un termine "perentorio e garantito". Un passaggio ritenuto fondamentale per poter programmare le attività della città nei prossimi mesi. La richiesta riguarda anche le eventuali garanzie e i piani operativi che l'Amministrazione intende mettere in campo per evitare che il periodo natalizio e la preparazione del Festival si svolgano in un quadro di emergenza viabilistica.

Infine, i consiglieri chiedono di conoscere quali interventi d'urgenza siano già allo studio per reperire stalli di sosta straordinari destinati a residenti, visitatori e operatori economici. L'obiettivo indicato nell'interpellanza è quello di attenuare l'impatto dell'assenza dei parcheggi di Piazza Eroi durante i mesi caratterizzati dal maggiore afflusso. La questione del cantiere si intreccia così con quella più ampia della mobilità e dell'accessibilità del centro cittadino. Ora Consiglio e Balestra attendono le risposte dell'Amministrazione, chiamata a chiarire tempi, garanzie e soluzioni alternative in vista di una fase dell'anno che, tra Natale e Festival, rappresenta un passaggio particolarmente importante per Sanremo e per le sue attività economiche.