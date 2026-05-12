Bordighera Domani rilancia commercio e Mercato Coperto: “Più eventi, turismo e sostegno ai negozi”

«Il commercio non è soltanto economia, ma identità, socialità e qualità della vita». È questo il messaggio che Marzia Baldassarre, candidata sindaco sostenuta dalla lista civica Bordighera Domani, ha portato oggi all’incontro con Confcommercio, nel corso del quale sono stati illustrati i progetti dedicati al rilancio del commercio cittadino e alla riqualificazione del Mercato Coperto di Bordighera. Nel confronto con gli operatori del settore, Baldassarre ha presentato la visione della lista civica per il futuro commerciale della città, ponendo al centro il sostegno alle attività di prossimità, la valorizzazione delle eccellenze locali e il rafforzamento dell’attrattività turistica di Bordighera.

«Una città viva è una città che lavora, accoglie e cresce – ha dichiarato la candidata – E un commercio forte significa anche più sicurezza, più cura degli spazi urbani e maggiore vivibilità per residenti e visitatori». Per questo, con il progetto “Commercio Bordighera” la lista civica si pone come obiettivo quello di creare una rete coordinata tra negozi, attività artigianali, pubblici esercizi e realtà del territorio, attraverso strumenti condivisi di promozione e marketing territoriale. Tra le proposte illustrate figurano nuove piattaforme digitali, mappe interattive delle attività commerciali, newsletter informative, traduzioni in lingua inglese e francese e una presenza coordinata sui social network. «Vogliamo aiutare i commercianti a lavorare insieme, creando una comunicazione moderna ed efficace che valorizzi l’identità della nostra città - ha spiegato Baldassarre - Bordighera deve essere vissuta tutto l’anno e il commercio deve tornare a essere esperienza, incontro e comunità».

Per incentivare il commercio, è necessario curare in modo particolare gli eventi cittadini, considerati uno strumento fondamentale per sostenere le attività economiche, soprattutto nei mesi di bassa stagione. La lista civica propone quindi iniziative diffuse sul territorio, rassegne gastronomiche, musica nei locali, eventi nei quartieri e manifestazioni capaci di coinvolgere residenti e turisti. Nel corso dell’incontro è stato inoltre presentato il progetto “Store Again”, pensato per contrastare il fenomeno dei locali sfitti attraverso formule innovative come temporary shop e shop sharing. «Dobbiamo favorire nuove idee imprenditoriali e dare opportunità ai giovani e a chi vuole investire nella nostra città», ha sottolineato Baldassarre.

Uno dei capitoli più importanti del programma riguarda il Mercato Coperto, che la lista civica considera un luogo storico e simbolico della città. Il progetto illustrato prevede una complessiva operazione di restyling e valorizzazione, con interventi di manutenzione, miglioramento dell’igiene e della pulizia, nuova segnaletica, una grafica coordinata e il rilancio dell’immagine del mercato attraverso logo, comunicazione e promozione. «Il Mercato Coperto deve tornare a essere il cuore commerciale e sociale di Bordighera - ha affermato la candidata sindaco -. Vogliamo renderlo più attrattivo, moderno e funzionale, senza perdere la sua storia e la sua identità».

Tra le idee presentate figurano anche una fidelity card dedicata ai clienti, campagne promozionali sui social, eventi gastronomici e culturali, degustazioni di prodotti tipici, attività per bambini e iniziative dedicate all’alimentazione e al benessere. Il sostegno al commercio non può prescindere da uno sguardo al futuro, e dall’impronta sull’ambiente che Bordighera lascerà ai cittadini di domani: per questo grande attenzione viene riservata alla sostenibilità ambientale, con proposte legate all’eco-commerce, all’utilizzo di materiali compostabili, alla valorizzazione dei prodotti a chilometro zero e alla riduzione della plastica attraverso nuovi erogatori d’acqua.

«Il nostro obiettivo – ha concluso Baldassarre – è costruire una città più viva, più partecipata e più vicina alle esigenze di chi lavora ogni giorno nel commercio. Bordighera ha grandi potenzialità e vogliamo creare le condizioni perché possa crescere valorizzando le sue eccellenze».