'Bordighera Domani' chiude la campagna elettorale, evento conclusivo al Saalino Beach Bar (Foto)

Manca poco alle elezioni amministrative a Bordighera, in programma il 24 e il 25 maggio. La lista 'Bordighera Domani', a sostegno del candidato sindaco Marzia Baldassarre desidera invitare cittadini, sostenitori e simpatizzanti all'evento conclusivo della campagna elettorale previsto venerdì 22 maggio alle 18 al Saalino Beach Bar sul lungomare della città delle palme.
Un'ultima occasione per incontrare l'unico candidato sindaco donna e la sua squadra formata da Alessandro Albanese, detto Totò, Massimiliano Bassi, Federico Bertaina, Barbara Bonavia, Fulvio Debenedetti, Massimiliano Di Vito, detto Max, Gianluca Gazzano, Pietro Paolo Guglielmi, detto Pierpaolo, Margherita Mariella, Annastella Merlo in Iorio, Jessica Pullino, Walter Scaringella, detto Waldo, Sandra Silvestri in Piantoni, Giuseppe Trucchi, Elisa Vagnetti e Marco Zagni.
"Una serata per ringraziare chi ha partecipato, sostenuto e condiviso questo percorso" - dice il candidato sindaco Marzia Baldassarre - "Aperitivo a ingresso libero al Saalino Beach Bar, non mancate".