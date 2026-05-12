'Bordighera Domani' risponde ai manifesti del Comitato: “Mare accessibile, porto vivo e più spazio ai giovani”

La lista civica “Bordighera Domani”, a sostegno della candidatura a sindaco di Marzia Baldassarre, interviene pubblicamente per rispondere ai quesiti sollevati dal Comitato cittadino di Bordighera, che nei giorni scorsi ha affisso in città manifesti dedicati ai temi più sentiti dalla popolazione: mare, porto, urbanistica, patrimonio pubblico, giovani e trasparenza amministrativa.

Sul tema del lungomare e della tutela del paesaggio, la lista ribadisce con forza la propria posizione. «Il mare è parte dell’identità di Bordighera e deve restare visibile, accessibile e centrale nella vita della città», affermano da Bordighera Domani. Secondo la coalizione, ogni intervento sul fronte mare dovrà rispettare il paesaggio, la passeggiata e gli scorci cittadini, evitando trasformazioni che possano snaturare l’identità urbana. Nel programma elettorale trovano spazio anche interventi di ripascimento delle spiagge e la valorizzazione dell’area marina protetta del Santuario Pelagos. Ampio spazio anche al futuro del porto cittadino. «Il porto deve essere riqualificato, vissuto e integrato nella città», spiegano dalla lista, sottolineando come debba rimanere un luogo accessibile e collegato al lungomare, al servizio di cittadini, pescatori, sportivi e turismo. La riqualificazione, secondo Bordighera Domani, dovrà migliorare servizi, percorsi pedonali e qualità urbana senza sottrarre spazi pubblici.

Tra i punti centrali del programma anche il recupero del patrimonio pubblico. «Gli spazi strategici della città devono tornare a vivere ed essere realmente utilizzati dai cittadini», sottolinea la lista civica, citando Palazzo del Parco, il teatro, i giardini, Villa Regina Margherita, l’ex ufficio tecnico e il campo sportivo. L’obiettivo dichiarato è restituire funzionalità e centralità ai luoghi pubblici della città, con particolare attenzione al rilancio culturale di Palazzo del Parco e alla creazione di nuovi spazi per studio e coworking dedicati ai giovani. Sul nuovo piano urbanistico comunale, Bordighera Domani parla di una crescita equilibrata e coerente con il territorio. «Bordighera non ha bisogno di essere stravolta. Ha bisogno di una visione urbanistica seria, equilibrata e coerente con la propria identità», dichiarano dal gruppo. La lista mette al centro tutela del paesaggio, verde pubblico, qualità architettonica e recupero degli spazi esistenti, ribadendo che lo sviluppo non può essere misurato dalla quantità di cemento, ma dalla qualità della vita garantita ai cittadini.

Particolare attenzione viene riservata anche alla questione giovanile. «Troppi giovani oggi fanno fatica a immaginare qui il proprio futuro», spiegano dalla coalizione. Nel progetto “Bordighera Giovani” trovano spazio iniziative di ascolto nelle scuole superiori, orientamento al lavoro, eventi di aggregazione, sostegno alle associazioni e un dialogo stabile con gli universitari fuori sede. Tra le proposte anche la borsa di studio “Irene Brin”, pensata per sostenere gli studenti meritevoli e rafforzare il rapporto tra formazione e mondo del lavoro. Infine il tema della legalità e della trasparenza amministrativa. «Legalità, trasparenza e partecipazione non devono essere slogan», afferma la lista civica, che promette atti pubblici, confronto costante con cittadini e categorie economiche, aggiornamenti periodici e rendicontazione dell’attività amministrativa. L’obiettivo dichiarato è costruire un’amministrazione aperta, accessibile e verificabile.

La lista conclude confermando la disponibilità a incontrare cittadini e rappresentanti del comitato presso il point elettorale di via Vittorio Emanuele, di fronte ai giardini del Palazzo del Parco, per illustrare nel dettaglio il programma e i progetti per il futuro di Bordighera.