Casinò di Sanremo, avanti sul parcheggio interrato da 90 posti: progetto da rivedere dopo il vertice in Comune

Prosegue l’iter del progetto per la realizzazione del parcheggio interrato del Casinò di Sanremo, uno degli interventi più ambiziosi messi in cantiere dalla casa da gioco negli ultimi anni. Dopo le anticipazioni emerse nelle scorse settimane (QUI), questa mattina in Comune si è svolta una riunione operativa tra il Cda di Casinò Spa, i progettisti e l’amministrazione comunale per fare il punto sull’intervento.

Al tavolo erano presenti i componenti del consiglio di amministrazione Giuseppe Di Meco, Mauro Menozzi e Sonia Balestra, insieme ai professionisti incaricati della progettazione: l’architetto Gianfranco Modena, l’ingegner Luca Siccardi, il geologo Roberto Carnevale Castellano e l’agronomo Matteo Littardi. Per il Comune hanno partecipato il sindaco Alessandro Mager e l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella. Al termine dell’incontro è arrivata una conferma importante: il progetto sarà rivisto e corretto sotto alcuni aspetti tecnici, ma resta ferma l’impostazione generale già delineata nei mesi scorsi. In particolare viene confermata la realizzazione del parcheggio nell’area sottostante la zona sud-ovest del Casinò, così come resta invariata l’idea dell’ingresso e uscita dal tratto iniziale di corso Imperatrice, di fronte all’hotel Europa Palace.

Confermata anche la capienza prevista: 90 posti auto distribuiti su due livelli sotterranei, un’opera destinata a migliorare in maniera significativa l’accessibilità alla casa da gioco e i servizi dedicati alla clientela. Il progetto, dal valore stimato superiore ai 3 milioni di euro, prevede lo scavo sotto il piazzale e le aiuole del Casinò, con la necessità di intervenire anche sul patrimonio verde dell’area. Non a caso nel pool dei tecnici figura anche un agronomo, chiamato a effettuare rilievi specifici per valutare la possibilità di recuperare e traslare le essenze interessate dai lavori. L’intervento dovrà affrontare un percorso autorizzativo particolarmente delicato, considerato il valore storico e architettonico del Casinò municipale. Sarà quindi necessario il passaggio in Comune e successivamente il vaglio della Soprintendenza.

Nel corso della riunione di oggi il Cda ha inoltre ribadito che anche il progetto della cosiddetta “porta” del Casinò su via Matteotti, attraverso un collegamento diretto con il salone slot, verrà inserito nel nuovo piano d’impresa che l’azienda punta a presentare nel mese di giugno insieme al parcheggio. Un doppio intervento che punta a ridisegnare l’accessibilità della casa da gioco, oggi costretta a gestire i flussi automobilistici tra i pochi stalli del piazzale, il garage adiacente e l’area di sosta presso l’ex deposito ferroviario della vecchia stazione.

“Il progetto del parcheggio resta quello più avanzato ma anche il più complesso”, aveva spiegato nelle scorse settimane il presidente e amministratore delegato Giuseppe Di Meco, sottolineando come il piano complessivo dovrà poi essere valutato dal Consiglio comunale prima della pianificazione definitiva degli interventi.