Acque limpide (quasi) ovunque: nonostante qualche inciampo la balneabilità in Riviera è già da bandiera blu

Con l’arrivo dei primi caldi e i ponti del 25 aprile e del 1° maggio, le spiagge della provincia di Imperia hanno iniziato a riempirsi di bagnanti e turisti. Ma com’è la qualità dell’acqua nel nostro mare, a poco più di un mese dall’inizio della stagione estiva? I dati ufficiali di Arpal, aggiornati a inizio maggio, confermano che la Riviera dei Fiori si presenta in gran parte pronta ad accogliere i turisti, con moltissimi tratti di costa classificati “eccellenti” e idonei alla balneazione. Qualche criticità, tuttavia, permane in alcune zone di Sanremo.

Sanremo: bene in molti punti, ma restano tratti critici. Come ormai noto, nella città dei Fiori la situazione è a due velocità. Se in località come Tre Ponti, Capo Pino, Casello e Tiro a Volo il mare è classificato come eccellente, preoccupano invece le acque presso Foce San Bernardo e San Martino, che risultano non conformi e scarse. Problemi anche a Lungomare delle Nazioni, Foce Torrente Armea (sufficiente) e Bussola, che mantiene una classificazione scarsa. In tutto sono 4 le criticità segnalate, ma la gran parte dei tratti balneabili resta comunque positiva.

Da Ospedaletti a Santo Stefano: un mare da cartolina. Procedendo lungo la costa, la qualità delle acque migliora nettamente. A Ospedaletti le analisi premiano tutte le località: eccellente per Capo Nero, Carrubo, Villa Sada e zona Scogliera, mentre solo Rio Crosio risulta buona. Lo stesso vale per Santo Stefano al Mare, dove tutte le località – da Piazza Saffi alla Torre Saracena – ricevono la valutazione massima. Bene anche Riva Ligure, dove due punti su tre sono eccellenti e uno (Bungalow) è buono.

Bordighera e Ventimiglia: acque top per l’intera costa. Il mare di Bordighera conferma la sua reputazione: su sette tratti monitorati, sei sono eccellenti e solo uno (Passaggio a livello) è buono. Stesso scenario per Ventimiglia, dove su undici punti, dieci sono eccellenti e solo uno (Foce Roja) è classificato buono. Una promozione a pieni voti per entrambe le località.

Vallecrosia e Taggia: bene ma con riserva. A Vallecrosia, due tratti sono eccellenti (Ponente e Levante Verbone), ma il punto presso il Depuratore è solo sufficiente. A Taggia, l’unico punto monitorato (Colonia Ruffini) è classificato come buono: un dato discreto, basato sul quadriennio 2021-2024, nel quale non rientra l’ultimo prelievo del 28 aprile, che invece rispetta i parametri dell’eccellenza.

In sintesi, il mare della provincia di Imperia si presenta in gran parte pulito e sicuro per la balneazione, con numerosi tratti già in condizioni da bandiera blu. Sanremo, pur essendo la località più estesa e popolata, continua a dover fare i conti con alcune zone critiche, ma il panorama generale è ampiamente positivo, e la Riviera si prepara a vivere una nuova stagione da protagonista.