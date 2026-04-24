Sanremo: Casinò, progetto per un parcheggio sotterraneo da 90 posti: investimento da oltre 3 milioni di euro

È pronto il progetto per dotare il Casinò di un parcheggio adeguato al blasone e alle necessità dell'azienda, la più importante della Riviera. Prevede 90 posti auto distribuiti su 2 piani sotterranei, con ingresso dal tratto iniziale di corso Imperatrice, di fronte all'albergo Europa Palace. Si prospetta una spesa di oltre 3 milioni. Sarà necessario scavare sotto il piazzale e le aiuole della casa da gioco, rimuovendo parecchie piante con il proposito di recuperarle traslandole. Non a caso, tra i professionisti chiamati a redigere il piano c'è anche un agronomo, il dott. Matteo Littardi, che ha effettuato rilievi ad hoc. Il resto del pool comprende l'architetto Gianfranco Modena, l'ingegnere Luca Siccardi e il geologo Roberto Carnevale Castellano.

Ora il Cda guidato da Pino Di Meco (presidente e ad), che ha il vantaggio di poter contare sull'occhio esperto di un architetto, il consigliere Mauro Menozzi, deve avviare l'iter per l'approvazione del progetto, in primis la sottoposizione al Comune, proprietario dell'edificio e detentore dell'intero pacchetto azionario di Casinò Spa. E, ovviamente, deve passare al vaglio della Soprintendenza, considerato il valore storico e architettonico del tempio dell'azzardo ai piedi di corso degli Inglesi.

Il costo non è un problema, perché gli incassi sono in continua ascesa e l'azienda ha accumulato risorse da spendere per ulteriori investimenti, dopo quelli legati alla messa in sicurezza e all'ammodernamento delle sale da gioco. Tant'è che il parcheggio sarà parte integrante del nuovo piano d'impresa che la società di gestione sta predisponendo, assieme a un altro intervento di cui si parla da anni, l'ingresso diretto dalla radice di via Matteotti attraverso un tunnel collegato al salone delle slot (ipotesi progettuale del valore di 2 milioni abbondanti).

“Dal confronto con la proprietà, alla quale illustreremo i nostri propositi, si capirà su quale progetto puntare inizialmente – spiega Di Meco – quello del parcheggio è in fase più avanzata, ma nello stesso tempo appare il più complesso. Il piano d'impresa, che contiamo di presentare entro giugno, in ultima analisi dovrà essere valutato nel suo insieme dal Consiglio comunale. Soltanto dopo quel passaggio si potranno pianificare gli interventi. Nel frattempo, chiederemo il parere della Soprintendenza”.

Oggi il Casinò deve arrangiarsi come può per accogliere i clienti che arrivano in auto: ai pochi spazi disponibili nel piazzale, controllati dai posteggiatori, si aggiungono quelli di un garage adiacente e dell'area di sosta dedicata a fianco dell'ex deposito ferroviario della vecchia stazione, con accesso all'altezza della confluenza tra via Bixio e via Roma. Ricavare 90 parcheggi nelle viscere della casa da gioco significa ottimizzare il servizio, rendendolo più diretto e accessibile.