Chiamata di imbarco a Savona per un mozzo su un peschereccio di Sanremo

Nuova opportunità di imbarco rivolta alla marineria interessata. L’appuntamento è fissato per il 30 aprile alle 10 presso l’Ufficio di Collocamento Gente di Mare della Capitaneria di Porto di Savona. La selezione riguarda un marittimo con qualifica di “mozzo”, destinato alla pesca costiera locale.

Il lavoratore selezionato verrà imbarcato nel porto di Sanremo sulla motobarca da pesca denominata “LOBNA I”, iscritta al n. 1 IM1872 dei registri navali e tenuta dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo. Come specificato nella chiamata: “la suddetta chiamata d’imbarco è aperta a tutti i marittimi italiani e comunitari in possesso di idoneo titolo professionale e muniti di visita medica in corso di validità”. Si tratta quindi di una procedura aperta e accessibile, che mira a garantire trasparenza e pari opportunità nell’assegnazione dell’incarico. Le autorità marittime invitano tutti gli interessati in possesso dei requisiti richiesti a presentarsi puntualmente per partecipare alla selezione.

L’iniziativa rientra nelle attività istituzionali volte a favorire l’occupazione nel settore marittimo e a supportare le esigenze operative della flotta peschereccia locale.