Vertice tra Comune e Rai a Sanremo: incontro oggi a palazzo Bellevue l'osservatorio permanente su eventi estivi e Festival 2027

Vertice tra Comune e Rai, questa mattina nella sala giunta di palazzo Bellevue a Sanremo. Una riunione, nell'ambito dell'osservatorio permanente del Festival (l’organismo di controllo e indirizzo per il monitoraggio della convenzione). convocata nei giorni scorsi, all’uscita della quale però nessuno ha voluto parlare. “Abbiamo trattato diversi argomenti” hanno detto all’uscita il sindaco Alessandro Mager e l’assessore al turismo Alessandro Sindoni, senza però entrare nei particolari. Nei giorni scorsi, lo stesso assessore aveva annunciato che, a breve, ci sarebbe stata una riunione con i vertici di viale Mazzini ma, almeno per ora, non si conoscono gli argomenti.

Sicuramente uno dei tanti dovrebbe essere stato quello relativo alla serata del 25 luglio, quando in piazzale Carlo Dapporto sarà organizzata la trasmissione musicale estiva, che andrà poi in onda un mese dopo su Rai Uno, ma non è escluso che si possano essere gettate anche le basi sul prossimo Festival, quello di febbraio 2027, che sarà condotto da Stefano De Martino. Chissà se si è anche parlato di date, visto che dopo il febbraio olimpico appena trasco, si dovrebbe tornare alle origini e, quindi, ad inizio febbraio. Due le settimane festivaliere in lizza: la più probabile è la prima del mese, dal 2 al 6, mentre meno probabile è la seconda, dal 9 al 13.

Durante l’incontro, svoltosi in un clima di proficua collaborazione, si è commentata con particolare soddisfazione l’edizione scorsa del Festival, che ha fatto registrare numeri importanti in termini di ascolti e partecipazione in città, con un primo focus sull’edizione 2027 che sarà guidata dal nuovo direttore artistico Stefano De Martino. Rai e Comune di Sanremo torneranno ad incontrarsi a breve nell’ambito dei lavori dell’osservatorio permanente, anche in vista dell’evento estivo del 25 luglio, che rappresenta una delle novità importanti introdotte con l'ultima convenzione.

Alla riunione, oltre a sindaco ed assessore, hanno partecipato anche il segretario comunale e i dirigenti dell’ufficio turismo. I vertici Rai ed i rappresentanti del comune proseguiranno l’incontro al ristorante della Canottieri, dove palazzo Bellevue ha prenotato un tavolo per il pranzo.