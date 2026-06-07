Arboricoltura urbana e alberi monumentali, Bordighera intende avviare un censimento

Non più interventi soltanto quando si verifica un'emergenza ma una gestione programmata e preventiva del patrimonio arboreo cittadino. È questa la direzione intrapresa dall'amministrazione comunale di Bordighera, che intende avviare un censimento completo degli alberi presenti sul territorio per monitorarne lo stato di salute e pianificare gli interventi necessari.

L'annuncio è arrivato a margine del convegno "Arboricoltura Urbana ed Alberi Monumentali", ospitato al Museo Bicknell e dedicato alle buone pratiche per la cura e la gestione dei grandi alberi. Un appuntamento promosso dal comune di Bordighera, in collaborazione con il Museo Bicknell e i Carabinieri Forestali, che ha visto la partecipazione del dottor agronomo Matteo Littardi e del tecnico fitoiatra Andrea Fontani.

Per Bordighera, città conosciuta da sempre come una vera e propria città giardino, il tema della tutela del verde rappresenta una questione strategica. Sul territorio comunale sono presenti infatti alberi inseriti nel registro nazionale degli alberi monumentali, oltre a un patrimonio botanico unico composto da palme, giardini storici ed essenze che da oltre un secolo caratterizzano il paesaggio cittadino. "Per Bordighera parlare di alberi non significa parlare soltanto di verde pubblico. Significa parlare della nostra identità, della nostra storia e del paesaggio che rende unica la nostra città", ha sottolineato la sindaca Marzia Baldassarre nel suo intervento di apertura.

Il censimento rappresenterà uno strumento fondamentale per conoscere in modo dettagliato il patrimonio arboreo e programmare le attività di manutenzione, riducendo il rischio di dover intervenire esclusivamente in situazioni di urgenza. Una scelta che mira a coniugare sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione del paesaggio. Nel suo intervento il sindaco ha evidenziato come gli alberi monumentali e il patrimonio botanico cittadino costituiscano "una ricchezza straordinaria" che l'amministrazione ha il dovere di proteggere e valorizzare attraverso competenza e pianificazione.

"Per farlo servono competenza, programmazione e una corretta cultura della manutenzione", ha spiegato Baldassarre, sottolineando l'importanza di iniziative divulgative capaci di coinvolgere amministratori, tecnici e cittadini nella diffusione delle buone pratiche di gestione del verde.

L'obiettivo dell'amministrazione è chiaro: considerare il verde urbano non come una voce di spesa, ma come una risorsa per la città. "Vogliamo dedicare grande attenzione al verde urbano, considerandolo non un costo, ma una risorsa ambientale, paesaggistica, culturale e anche turistica", ha concluso il sindaco.

Il censimento degli alberi si inserisce dunque in una più ampia strategia di valorizzazione del patrimonio naturale cittadino, con l'ambizione di preservare e tramandare alle future generazioni uno degli elementi che più contribuiscono all'identità e all'attrattività di Bordighera.