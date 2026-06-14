Vallecrosia al Mare celebra gli Alpini e i 150 anni dell’opera salesiana con una grande partecipazione

L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato al raduno del gruppo alpini di Vallecrosia al Mare, in occasione dei 150 anni dell’opera salesiana sul territorio e della celebrazione di Don Bosco, ricorrenza che ha visto una forte partecipazione di cittadini, associazioni e rappresentanze istituzionali.



La manifestazione si è aperta con l’ammassamento in piazza ex Mercato dei Fiori, seguito dalla sfilata lungo le vie cittadine. Successivamente si è svolta la cerimonia presso il Monumento agli Alpini con la deposizione della corona d’alloro e gli onori ai Caduti. Nel corso della mattinata è stata inoltre scoperta la targa dedicata a Valerio Campagna, vittima del dovere e alpino scomparso nel 2003. Il gruppo è guidato dal capogruppo e presidente Giuseppe Turone, ed è gemellato e festeggia oggi i 10 anni con il gruppo alpino di Luserna San Giovanni.



“Gli Alpini rappresentano un patrimonio di valori, solidarietà e servizio che continua a essere un punto di riferimento per le nostre comunità -dichiara l’assessore regionale Marco Scajola-. Occasioni come questa testimoniano un legame profondo con la storia e con le tradizioni del territorio, che vengono tramandate con impegno e dedizione. È particolarmente significativo che questo raduno si svolga nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dell’opera salesiana a Vallecrosia, una realtà che ha contribuito in modo decisivo alla crescita educativa e sociale della città. Un pensiero commosso va a Valerio Campagna, vittima del dovere e a tutti i nostri giovani come Giorgio Langella e Tiziano Chierotti caduti in missione nel compimento del loro dovere. Il loro ricordo continua a vivere come esempio di coraggio, servizio e amore per la comunità, insieme alla vicinanza più sincera alle loro famiglia”.

