Diano Marina, Scajola alla Giornata del Donatore: “Donare il sangue è un impegno verso i più fragili”

L’assessore regionale Marco Scajola, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, ha partecipato oggi a Diano Marina all’iniziativa, a tema, organizzata dalla Fidas di Imperia in collaborazione con Croce Rossa Italiana Comitato di Diano Marina, ADMO Liguria e DonatoriNati.



Per tutta la mattinata, presso la piazza del Comune della cittadina degli aranci, sono state fornite tutte le informazioni del caso, oltre alla possibilità di donare e di effettuare gratuitamente gli esami del sangue preliminari, primo passo per diventare donatori.



“Una giornata importante per incentivare a donare il sangue – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola. – Come amministratore e come donatore credo che sia fondamentale l’impegno di tutti per promuovere l’aiuto nei confronti dei più bisognosi. Un sentito ringraziamento al presidente regionale e provinciale della Fidas Claudio Petrucci e a tutti gli operatori, i volontari, che ogni giorno sono impegnati sul territorio nella raccolta del sangue”.

