Ventimiglia, Biasi rilancia sul caso passerella: “Centinaia di firme, la città vuole l’opera”

“Si è tenuto questa mattina il gazebo organizzato dalla segreteria cittadina della Lega di Ventimiglia a sostegno dell’azione amministrativa portata avanti dal sindaco Flavio Di Muro e contro il ricorso proposto al Tribunale superiore delle acque pubbliche, finalizzato alla sospensione dei lavori di ricostruzione della passerella sul fiume Roja, opere che stanno procedendo regolarmente secondo il cronoprogramma previsto. Mi complimento con tutto il direttivo cittadino e con il segretario Simone Bertolucci per l’ottima organizzazione dell’iniziativa. Ringrazio inoltre per la presenza il commissario cittadino della Lega di Sanremo Andrea Bonfà, il segretario provinciale della Lega Giovani Andrea Zanin e tutti i militanti che hanno contribuito alla riuscita di questa importante giornata. La risposta dei cittadini è stata straordinaria e ha consentito di raccogliere diverse centinaia di firme in poche ore. Si tratta di un segnale chiaro e inequivocabile: Ventimiglia vuole la ricostruzione della passerella e non accetta tentativi di rallentare o bloccare un’opera attesa da anni dalla comunità. Il nuovo corso intrapreso dalla Lega in queste prime settimane sta dando risultati concreti e dimostra che affrontare i problemi reali del territorio è il modo migliore per avvicinarsi alle persone. Pur nella consapevolezza che si tratti di un’iniziativa dal valore simbolico, anche perché il Comune di Ventimiglia si è già costituito in giudizio per opporsi alla richiesta di sospensione dei lavori, ritenevamo doveroso dare voce ai cittadini. Le firme raccolte oggi rappresentano una testimonianza concreta della volontà popolare di vedere completata un’infrastruttura fondamentale per la Città di confine. La Lega continuerà a essere al fianco dei ventimigliesi, sostenendo tutte le iniziative utili a garantire la realizzazione delle opere strategiche e lo sviluppo del territorio”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale e commissario provinciale di Imperia della Lega Armando Biasi.