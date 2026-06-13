Piano Casa, le Regioni dicono no al decreto Salvini: anche in Liguria la maggioranza si spacca

Lo stop imposto dalle Regioni al Piano Casa — quello che era stato presentato come la "punta di diamante" di Matteo Salvini — è, secondo il Circolo PD di Imperia, la naturale conclusione di «un azzardo incomprensibile». Una legge, sostiene la segreteria dem, che porta in dote pochi soldi e molto accentramento delle funzioni al Governo.

Il giudizio del PD imperiese è netto: si tratta di un provvedimento «pasticciato», che mette tutto nelle mani dell'ennesimo commissario, in contrasto con la parte della Costituzione che definisce le competenze delle Regioni. Una misura gradita a Federcasa e a chi le case le costruisce, ma sgradita ai territori, che si vedono espropriati di risorse e competenze — e pessima, sottolinea il PD, per chi fatica a trovare casa. Il risultato concreto, secondo i dem, è che per l'ennesima volta il fondo affitti resterà «desolatamente vuoto».

A certificare la spaccatura nella maggioranza di governo è lo stesso presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimo Fedriga, costretto a dire no al cavallo di battaglia del segretario del suo partito. Una frattura che, secondo il Circolo PD di Imperia, attraversa anche la Liguria: l'imperiese Marco Scajola, coordinatore nazionale per l'edilizia pubblica, non avrebbe usato parole tenere sul decreto, mentre sul fronte opposto il sottosegretario leghista Edoardo Rixi ne ha preso le difese.

Resta da vedere cosa porterà il «ricorso ai tempi supplementari». Nel frattempo, però, i due "contendenti" si troveranno venerdì prossimo allo stesso tavolo, in occasione del convegno su "PNRR e Rigenerazione Urbana" organizzato a Villa Ormond, Sanremo.

Una frattura nazionale che, per il PD di Imperia, finisce per fare tappa anche nella provincia: i Comuni, scrive la segreteria, saranno costretti a mettere nuovamente mano al portafoglio per sostenere chi fatica a pagare l'affitto. «Ancora una volta dietro gli annunci niente», conclude la nota, ricordando come — stando a un servizio andato in onda ieri al Tg3 — a supportare concretamente chi cerca casa sia rimasta, ancora una volta, la Caritas.