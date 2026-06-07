Vallecrosia al Mare, Biancheri: "Il centro storico chiede più attenzione" (Foto)

"Il centro storico chiede più attenzione" - segnala il consigliere comunale di minoranza a Vallecrosia al Mare Patrizia Biancheri.

Le amministrazioni che si sono succedute hanno più volte dichiarato l'intenzione di valorizzare il borgo antico attraverso progetti di rigenerazione urbana volti ad attirare nuove attività commerciali. Negli ultimi anni sono stati annunciati interventi per favorire il rilancio del centro storico e recentemente è stata anche inaugurata una nuova piazzetta nel cuore del borgo, tuttavia, molti cittadini ritengono che tali interventi, pur positivi, non siano sufficienti a risolvere le criticità quotidiane che il borgo continua a vivere. "Il centro storico di Vallecrosia al Mare rappresenta la memoria e l'identità della nostra comunità. Un borgo antico, ricco di storia, vicoli caratteristici e testimonianze del passato che dovrebbe essere uno dei principali punti di attrazione della città" - sottolinea Biancheri - "Il borgo è, infatti, riconosciuto come il nucleo storico e medievale del territorio, un patrimonio che merita tutela e valorizzazione. Tuttavia, molti residenti lamentano da tempo una sensazione di abbandono e una carenza di interventi".

"Passeggiando tra i carugi e le piazzette del centro storico non è difficile notare situazioni che richiederebbero maggiore attenzione: manutenzioni rinviate, aree che necessitano di cura costante, servizi limitati e una progressiva perdita di vitalità sociale e commerciale" - afferma Biancheri - "Le domande che molti residenti si pongono sono semplici: quale futuro si vuole costruire per il borgo antico? Quali sono i progetti concreti per contrastare lo spopolamento, sostenere le attività esistenti e migliorare la qualità della vita di chi vive quotidianamente il centro storico? E quale ruolo sta svolgendo il delegato al centro storico nel raccogliere le segnalazioni e trasformarle in azioni concrete?".