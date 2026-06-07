Vallecrosia al Mare, Balbis: "Avviate azioni concrete per migliorare la vivibilità e il decoro del centro storico"

"Il centro storico merita attenzione, presenza e concretezza. Sono state, infatti, avviate diverse azioni concrete e continueremo a lavorare ogni giorno per renderlo sempre più vivo, curato e attrattivo" - dice il consigliere comunale di maggioranza a Vallecrosia al Mare Manuela Balbis replicando alle dichiarazioni del consigliere comunale di minoranza Patrizia Biancheri.

"Leggo con interesse le dichiarazioni della consigliera Patrizia Biancheri sul centro storico di Vallecrosia Alta. Condivido l’importanza di valorizzare il borgo, che rappresenta una parte fondamentale della storia e dell’identità della nostra città. Proprio per questo credo sia importante confrontarsi sui fatti" - dice Balbis - "In questo primo anno di mandato mi sono fatta portavoce delle esigenze dei residenti, raccogliendo segnalazioni e richieste che ho costantemente portato all’attenzione dell’Amministrazione. Da questo lavoro sono nate diverse azioni concrete per migliorare la vivibilità e il decoro del centro storico".

"Per sostenere le attività e riportare vitalità nel borgo sono stati organizzati eventi di grande richiamo, come Halloween, che ha portato migliaia di persone nei carugi e nelle piazze del centro storico, contribuendo a promuovere e valorizzare l’intera area" - sottolinea Balbis - "Parallelamente stiamo lavorando su interventi strutturali importanti. A breve verrà affidato l’incarico per la progettazione di un’opera che prevede oltre 80 nuovi posti auto e una nuova area ludico-sportiva dedicata ai bambini e alle famiglie, con l’obiettivo di rendere il borgo più accessibile e attrattivo".

"Grande attenzione è stata riservata anche alla pulizia e al decoro urbano. Sono stati incrementati i lavaggi e gli interventi di manutenzione e, dal prossimo 1° luglio, l’operatore ecologico sarà presente tutti i giorni. Un miglioramento significativo se si considera che in passato il servizio era garantito soltanto tre volte alla settimana per poche ore" - svela Balbis - "Nelle prossime settimane verranno, inoltre, posizionate otto nuove fioriere per rendere il centro storico più curato e accogliente, proseguendo quel percorso di valorizzazione che passa anche attraverso l’attenzione ai dettagli. Naturalmente c’è ancora molto da fare ma parlare di abbandono non rende giustizia al lavoro che è stato avviato e agli investimenti già programmati".