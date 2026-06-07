Apprendistato, dalla Regione oltre 413mila euro per la formazione: coinvolti più di 570 giovani

Regione Liguria ha approvato il provvedimento di assegnazione delle risorse statali per l’anno in corso destinate alla formazione in apprendistato. Ad annunciarlo sono il vicepresidente e assessore alla Formazione Simona Ferro e l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola.

Rispetto al 2025 il finanziamento è aumentato e ammonta complessivamente a oltre 413mila euro. Queste risorse si andranno ad aggiungere a 1 milione di euro già stanziato attraverso l’FSE con il coinvolgimento stimato, totale, di circa 2000 apprendisti.



“L’apprendistato rappresenta uno strumento fondamentale per favorire l’ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro – dichiarano il vicepresidente regionale Simona Ferro e l’assessore Marco Scajola -. La nostra offerta formativa, in linea con le disposizioni nazionali, è dedicata alle competenze di base e trasversali previste per l’apprendistato, che spaziano dalla contrattualistica alle lingue straniere, passando per le capacità relazionali, la sicurezza e l’informatica. Queste nuove risorse ci consentono di lavorare in continuità con quanto fatto in precedenza, nell’ottica di un programma regionale che renda ancora più efficiente e puntuale l’inserimento degli apprendisti e il completamento delle attività formative. Il nuovo finanziamento, da 413mila euro, coinvolgerà oltre 570 apprendisti, che si aggiungeranno ai 1400 già coinvolti grazie allo stanziamento di 1 milione di euro dal Fondo Sociale Europeo. Un segno tangibile della nostra attenzione verso chi cerca occupazione, chi l’ha trovata ma vuole migliorare la propria posizione, ma anche verso i datori di lavoro”.



Le nuove risorse saranno utilizzate attraverso il catalogo dei corsi già sostenuto dal Fondo Sociale Europeo. Il sistema coinvolge 60 organismi formativi selezionati da Alfa per l’erogazione di moduli da 40 ore dedicati a temi quali contrattualistica, lingue straniere, competenze relazionali, sicurezza e informatica.

