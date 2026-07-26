Parco Alpi Liguri, il Circolo PD di Imperia replica al sindaco Scajola: "Non è un 'parchetto', è un patrimonio da tutelare"

Il Circolo PD di Imperia interviene nel dibattito nato attorno alla nomina del futuro presidente del Parco delle Alpi Liguri, rispondendo alle dichiarazioni del sindaco di Imperia Claudio Scajola, che avrebbe definito l'ente un "parchetto". Una definizione che i democratici contestano apertamente, sottolineando come il Parco rappresenti una realtà ben diversa per estensione, valore ambientale e ruolo strategico per l'entroterra della provincia.

Secondo il Circolo PD, è difficile comprendere il significato di quell'espressione, considerando che il Parco delle Alpi Liguri è il secondo della Liguria per dimensioni dopo quello del Beigua. L'area protetta si estende infatti per oltre 6.000 ettari, interessando tre vallate e otto Comuni. I dem evidenziano inoltre la qualità del personale che vi opera e i numerosi progetti in corso, definiti significativi per la tutela e la valorizzazione del territorio, lasciando intendere che le critiche non possano essere rivolte alla gestione dell'ente.

Nel comunicato viene poi chiamata in causa anche Regione Liguria, alla quale il Partito Democratico attribuisce la responsabilità della scelta del futuro presidente del Parco. Per i dem, la decisione di individuare il sindaco di un Comune esterno ai confini dell'area protetta e privo di competenze specifiche in materia rappresenterebbe un elemento di criticità. Una riflessione che si inserisce nelle polemiche politiche sviluppatesi negli ultimi giorni attorno alla governance dell'ente.

"Quello delle dimensioni è l'ultimo dei problemi del Parco e dei Parchi in generale", prosegue la nota della segreteria del Circolo PD di Imperia, che individua come priorità la necessità di maggiori risorse, una più forte coesione tra enti e associazioni, il contrasto allo spopolamento dell'entroterra e gli effetti del cambiamento climatico, che nel comunicato vengono definiti "spesso negati". Temi, secondo il partito, ben più rilevanti rispetto a una discussione sulle dimensioni dell'area protetta.

Il comunicato si conclude con una stoccata nei confronti del primo cittadino imperiese. "Di tutto ha bisogno il Parco tranne che delle esternazioni di quello che, spiace ricordarlo, è il Sindaco e Presidente della Provincia e del capoluogo meno popolosi della Liguria", scrive la segreteria del Circolo PD, precisando subito dopo che non si tratta di una colpa né di una "diminutio", ma semplicemente di un dato di fatto, esattamente come le dimensioni del Parco delle Alpi Liguri, definito "un patrimonio da conservare e promuovere".