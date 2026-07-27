Tesseramenti e sostegno alla polizia, gazebo di Futuro Nazionale nel Ponente ligure: "Risposta straordinaria a Ventimiglia e Bordighera"

Gazebo di Futuro Nazionale nel Ponente ligure dedicati ai tesseramenti e a iniziative a sostegno delle forze di polizia. La campagna nazionale, nel fine settimana, ha fatto tappa anche a Ventimiglia e a Bordighera.

"Prosegue con grande partecipazione la campagna nazionale di Futuro Nazionale, che in queste settimane sta organizzando gazebo in tutta Italia dedicati ai tesseramenti e alle iniziative a sostegno delle forze di polizia e di chi ogni giorno garantisce sicurezza e legalità sul territorio" - fanno sapere i promotori dell'iniziativa - "Nel Ponente ligure, i comitati costituenti di Ventimiglia 026 (coordinato da Baxa Gianluca e Rivetti Carlo) e Bordighera 1557 (coordinato da Di Daniel Manuel e Polidori Manuela), uniti e in sinergia, hanno registrato un’affluenza significativa e numerosi nuovi tesseramenti, confermando l’interesse dei cittadini per sicurezza, legalità e ordine pubblico".

"La risposta straordinaria dei cittadini a Ventimiglia e Bordighera è stata oltre le aspettative, segno che quando si parla di di questi argomenti la comunità risponde con convinzione" – dichiarano i promotori – "Dopo i fatti di Taranto, dove estremisti di sinistra hanno assaltato un nostro gazebo, nelle prossime settimane continueremo con ancora più vigore con nuovi gazebo perché il territorio chiede presenza, ascolto e serietà".

Futuro Nazionale rivolge un sentito ringraziamento "a tutti coloro che hanno partecipato, si sono tesserati o hanno portato il proprio contributo ai gazebo. La vostra presenza è la forza del nostro progetto. La nostra promessa è che comunque sia noi andremo avanti!".