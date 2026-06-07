SìAmo Camporosso: "Rifiuti nel bosco a Magauda, dopo mesi di segnalazioni la situazione è peggiorata" (Foto e video)

"Rifiuti nel bosco a Magauda. Dopo mesi di segnalazioni la situazione è peggiorata, servono interventi definitivi" - dice il gruppo consiliare “SìAmo Camporosso” che torna a denunciare la grave situazione presente nell’area di conferimento dei rifiuti della frazione Magauda.

"Non si tratta infatti di una problematica emersa negli ultimi giorni. Già nei mesi scorsi erano state inviate segnalazioni formali al Comune e la questione era stata portata all’attenzione pubblica anche attraverso articoli e interventi pubblici. Nonostante ciò, la situazione non solo non risulta risolta, ma appare ulteriormente peggiorata" - sottolinea il gruppo consiliare di minoranza - "Le ultime immagini documentano una vasta area boschiva invasa da rifiuti di ogni genere, con sacchi, plastica, imballaggi e materiali dispersi lungo il versante circostante, in una situazione che rappresenta un evidente problema ambientale, igienico e di decoro".

"Dopo mesi dalle prime segnalazioni" - dichiarano dal gruppo consiliare - "ci saremmo aspettati almeno una completa bonifica del bosco e un intervento strutturale per evitare il ripetersi del problema, invece, i rifiuti continuano ad accumularsi e a disperdersi nell’area circostante. Secondo quanto rilevato durante i sopralluoghi, la presenza abituale di cinghiali nella zona contribuisce in maniera significativa alla dispersione dei rifiuti". Il gruppo ritiene che non sia sufficiente limitarsi a interventi occasionali di pulizia. "La soluzione esiste ed è nota da tempo. Occorre realizzare un’area adeguatamente delimitata e protetta per il posizionamento dei contenitori, impedendo l’accesso agli animali selvatici" - affermano i consiglieri comunali di minoranza Maurizio Morabito, Domenica Arsì e Marco Bertaina - "Inoltre, i contenitori dovrebbero essere collocati sul lato strada, come avveniva in passato, evitando che i rifiuti vengano trascinati nel bosco. Senza interventi strutturali qualsiasi pulizia rischia di essere inutile".