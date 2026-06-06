Lombardi a Molini di Triora per Festivalle: “Un modello di promozione dell’entroterra”

L'assessore regionale al Turismo questa sera a Molini di Triora per Festivalle, la tre giorni di festa che concilia sport, divertimento, cultura e cura del territorio in Alta Valle Argentina. “Come Regione abbiamo deciso di investire su Festivalle perché rappresenta in pieno la nostra idea di promozione del territorio e dell'entroterra in particolare – ha detto Lombardi - Tutti gli appassionati di outdoor, attività che si può praticare in tutta la Liguria per dodici mesi all'anno, sono qui in Valle Argentina. Tantissimi partecipanti, quasi un migliaio, che significano un enorme ritorno economico su tutto il comprensorio”.

Nella foto l'assessore Lombardi con il sindaco di Molini di Triora Manuela Sasso e persone della Pro Loco.